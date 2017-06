De vuelta al barrio: Malena recordó el hecho más triste de su vida [VIDEO]

Luego de tener un fuerte altercado con Pichón, Malena no pudo evitar recordar un hecho que la marcó de por vida. Tal como se vio en De vuelta al barrio, ella rememoró la vez que vio cómo su amor de juventud contraía nupcias.



Como se pudo ver en De vuelta al barrio, Malena estaba sentada en su cama cuando su mente se vio asaltada por el recuerdo de la boda de Pichón. Así, la madura mujer repasó los instantes que presenció cómo su galán se le iba para siempre de las manos.



"Lléveme de vuelta al aeropuerto", fue lo que dijo Malena cuando el chofer del auto en el que se encontraba, escondida de la mirada de los invitados al matrimonio de Pichón, le consultó si iba bajar para saludar a los recién casados.



Hay que mencionar que Rosa habló con Pichón y le dijo que Malena no había querido dejarlo plantado en su boda, sino que todo se trató de un plan preparado por su padre, quien no quería verla con el bigotón de De vuelta al barrio.