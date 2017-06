De vuelta al barrio: Malena cacheteó a Pichón porque él le dijo estas cosas muy fuertes [VIDEO]

Las cosas se pusieron más que calientes en la última edición de la serie De vuelta al barrio. Y es que luego de que Pichón se enterara del motivo real por el que Malena lo dejó plantado en su boda hace muchos años, el sujeto tuvo un altercado con su otrora amor de juventud.



Todo comenzó cuando Pichón encaró a Malena por 'utilizar' a Rosa para un supuesto plan. Entrando con rudeza a su cuarto, el bigotón de De vuelta al barrio no tuvo reparos en 'disparar' contra su expareja.



"Siempre me has creído un idiota, ¿no? Un pelele que puedes manejar como te da la gana. No puedo seguir en esta casa", sostuvo Pichón visiblemente alterado. Malena, por su parte, trató de mantenerlo alejado, como se pudo ver en De vuelta al barrio.

Sin embargo, ello no lo logró con éxito. Las acusaciones de Pichón exacerbaron a Malena, quien le estampó una cachetada muy fuerte y sonora. "¡Fuera de aquí!", bramó la mujer completamente indignada.



Luego de ello, Pichón fue botado de la casa en medio de la mirada de los invitados a la fiesta que se dio en De vuelta al barrio. ¿Acaso todo quedará así? Solo queda ver qué sigue en los siguientes capítulos.