'De vuelta al barrio': Malena termina con Pichón [VIDEO]

El romance entre Malena y Pichón pisó tierra y se acaba de terminar. Malena se dio cuenta que Pichón no era la pareja que ella esperaba y le dice adiós al gran amor de su vida en 'De vuelta al barrio'.



"Lo nuestro ya no tiene razón de ser. Es mejor terminar. Tú hiciste tu vida hace mucho y yo también. Adiós Pichón", dice Malena a un desconsolado Pichón que no puede dar crédito a las palabras que escucha de su amada.



Pichón quería continuar con la relación y pero Malena le dijo que no. La pareja principal de 'De vuelta al barrio' acaba de terminar su romance y todos los fanáticos no lo pueden creer. ¿Será el final de la serie?



Como se recuerda, 'De vuelta al barrio' llega a todos los hogares peruanos a las 8:00 p.m. por la señal de América Televisión. ¿Qué tendrá que suceder para que Pichón reconquiste a Malena?



De vuelta al barrio