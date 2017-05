De vuelta al barrio: Mónica Sánchez y Paul Martin hacen de estos personajes que te robarán el corazón [VIDEO y FOTOS]

Mónica Sánchez y Paul Martin dan vida a ‘Malena’ y ‘Pichón’ en ‘De vuelta al barrio’, la nueva serie que mañana estrena América Televisión a las 8:30 de la noche. Esta producción, ambientada en los años 70, narra una historia de amor que quedó trunca cuando los personajes en mención estuvieron a punto de casarse.



¿Quién es ‘Malena’?

Es una mujer independiente, aguerrida, que se hizo sola porque perdió a su madre y regresa después de 25 años a su barrio, donde dejó en el altar a su novio de 19. No sabemos qué pasó con ella, pero regresa con una historia, con hijos.



Una mujer de carácter, pero con muchos anticuerpos...

En el barrio, ‘Pichón’ es muy querido, a él lo dejaron, es el bueno. Es un personaje que no tiene culpas, una mujer independiente y autosuficiente. La vida te propone achicarte o agrandarte, y ‘Malena’ se agrandó.



¿Te atraen los años 70?

Me encantan. Yo soy de los 80, pero en los 70 surgieron los líderes, los movimientos colectivos, me gusta la idea de encarnar a una mujer de ese tiempo.



Coincides cuando se dice que antes las relaciones eran ‘más sanas’...

Las cosas ocurrían en otro tiempo, era más piel a piel, el mirarse a los ojos. No existía la urgencia que hoy te da la tecnología y la manera despersonalizada, porque las emociones casi no existen, son emoticones, ja, ja. Las palabras son abreviaturas, el corazón es un ícono y el te quiero es: ‘TQM’.



Existían esas declaraciones de amor y dabas una respuesta una semana después...

Claro, existía el clásico: déjame pensarlo. Ahora le mandas un chat.



¿Recuerdas tu primera declaración de amor?

Sí, cuando era chica, a los 13, me dijeron: ¿Quieres estar conmigo?, y respondí: Voy a pensarlo. Me acuerdo que fue con público. Los dos éramos tan tímidos que a él lo acompañaron todos los amigos, y a mí, mis amigas.



En el amor, ¿has tenido más momentos felices que tristes?

He vivido, como todos, mucha felicidad, dramas, melancolía, es parte de la naturaleza humana. El amor es un viaje precioso por una cantidad de emociones que no siempre son las más bonitas, pero que te generan un gran aprendizaje.

‘PICHÓN’ BRAVO

¿‘Pichón’ es tu chapa?

Soy Pedro Bravo, ‘Pichón’, o sea, ‘Pichón’ Bravo. Pero no tiene nada que ver con su chapa, ha sido movido en su momento, pero ya es un tipo plantado, es viudo, tiene 4 hijos, es el sostén de su familia, se rompe el lomo por ellos.



La llegada de ‘Malena’ lo mueve...

25 años después de haberlo dejado plantado en el altar, aparece, lo encuentra con una herida abierta y se descuadra.



Analizando a ‘Pichón’, ¿qué sentimientos surgen en una situación así?

Cuando hice el casting me tocó hacer la escena del reencuentro y traté de darle mi verdad, qué me pasaría a mí, y uno se conmueve, pero también se llena de rabia, impotencia y frustración por todos los años... te sobrepones y dices: sigo parado, fuerte y si crees que me hiciste daño, te equivocaste.



¿Eras romántico de chibolo?

Claro, yo era de regalarles una flor, escribir cartas y hasta cantaba los temas de Perales. Antes había más ‘feeling’, se bailaba ‘el lento’, donde podías abrazar a la chica que te gustaba y estabas en la gloria. Cuando te decían ‘no bailo’, terminabas destruido.



¿Solo bailabas los lentos?

No, había mucha salsa en los 80, como Latin Brothers, La Fania, Blades... Adoro la música peruana, la cubana y la italiana.



¿En el amor también has sido feliz como bailando salsa?

Ahora soy feliz, he sido muy feliz, y felizmente también he sufrido. Porque para un actor sirve para llenar ese código, el haber vivido y sufrido. Cuantas más cosas te pasen en la vida, más rico va a ser tu bagaje para darle verdad a lo que haces.



