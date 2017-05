De vuelta al barrio: Oliverio y Malena por fin se conocieron [VIDEO]

Oliverio (Erick Elera) volvió a encontrarse con Dante y estas vez las circunstancia hicieron que el lustrabotas lograra entablar mayor relación con el hijo de Malena (Mónica Sánchez). Este se animó a invitarlo a su casa a almorzar en el nuevo capítulo de De vuelta al barrio.

Dante se encontró a Oliverio trabajando frente a su trabajo y al escucharlo se comenzó a apiadar de su situación cuando este le pidió que le "adelante unas lustraditas". El joven periodista no pudo ayudarlo porque aún no le habían pagado, sin embargo, se le ocurrió una solución en De vuelta al barrio.

Oliverio le dijo a Dante que no se preocupe si no puede ayudarlo en ese momento, pero este le respondió con un invitación para almorzar. El lustrabotas se quedó sin palabras, pero al llegar a la antigua residencia no pudo dejar de emocionarse en De vuelta al barrio.

Oliverio recorrió todos los ambientes de la planta baja y Dante se puso contento al verlo tan interesado en ella ante de dejarlo solo en el comedor para ir a buscar algo de comida. Unos segundos después, la alegría de Oliverio se vio alterada cuando Malena bajó y quedó sorprendida por la presencia del extraño en De vuelta al barrio. ¿De qué forma influenciará esta llegada a la cuadra?