De vuelta al barrio: Raysa y Sirena Ortiz, las gemelas que enamoran todos los días como 'Estela' y 'Sara' [VIDEO]

Amigas y cómplices. Las guapas gemelas Raysa y Sirena Ortiz (21) se han convertido en las engreídas del público que sigue a diario la popular serie ‘De vuelta al barrio’, interpretando a las hermanas ‘Estela’ y ‘Sara’, las hijas de ‘Pichón’ (Paul Martin). Cuentan que en la vida real no se hacen pasar la una por la otra para bromear con el enamorado y que sus personalidades se parecen mucho a las adolescentes ‘Bravo’.



‘De vuelta al barrio’ es el debut soñado...

Sirena: Sí, antes de estar en la serie hicimos comerciales, publicidad, fotos... pero habíamos estudiado actuación y esperábamos una oportunidad.

Raysa: La oportunidad llegó y estamos felices de estar en esta producción.



¿Cómo llegaron a la serie?

S: Nos llamaron individualmente, hicimos el casting, nos dijeron que les gustó. Pasamos una segunda prueba que era más compleja. A la semana nos llamaron para decirnos que habíamos aprobado, pero que debíamos esperar la decisión de los productores.

R: Después de eso, nos escribieron al WhatsApp para decirnos que estábamos seleccionadas, celebramos con mi mamá, con toda la familia. Fue un momento emocionante, pero cada día tenemos más sorpresas y emociones.



¿Cómo ha cambiado su vida desde que son parte de la serie más vista de la televisión?

R: Bastante... la gente nos queda mirando en la calle, nos piden fotos. Agradecemos y disfrutamos el cariño del público.

S: Adoramos a las niñitas, las pequeñitas que nos siguen, son muy lindas. El otro día comíamos en un restaurante y unas niñas nos miraban, se acercaron al final. El cambio es grande, pero seguimos siendo las mismas, yendo a los mismos lugares, con las mismas costumbres.



¿Qué les dicen?

R: Nos cuentan qué les gusta de la historia, comparten anécdotas...

S: Otras nos dicen que se sienten identificadas con mi personaje, que lo viven y nos piden consejos, sobre dónde hemos estudiado, de cómo entramos a la serie. Y siempre estamos dándoles algunos consejos, que hay que creer en los sueños, que para conseguir algo hay que prepararse, estudiar y ser ordenados en la vida.



¿Cómo es su relación como hermanas en la vida real?

S: Nos llevamos bien. Somos seis hermanos, pero siempre me he llevado mejor con Raysa, compartimos el mismo cuarto, secretos, nos hacemos bromas... hasta hemos estudiado en el mismo salón, es decir, prácticamente estamos todo el tiempo juntas.

R: Pero también tenemos nuestras diferencias y discusiones como todos los hermanos, seremos muy parecidas físicamente, pero distintas. Eso sí, nunca hemos peleado de manos, nos tenemos mucho respeto y la amistad es más fuerte.



Aunque en la serie sus discusiones parecen muy en serio...

R: Sí, las peleas nos salen muy bien. El otro día grabamos una escena donde teníamos que discutir y alguien dijo, ¿qué les pasa?... creo que lo tomamos muy en serio.

S: Claro, creo que somos intensas en las peleas. Pero nos llevamos bien, compartimos mucho, nos vamos a comprar juntas, usamos la misma ropa, los zapatos...



¿Y han confundido a algún chico como lo hacen en ‘De vuelta al barrio’?

R: No, eso no ha pasado. Bueno, creo que tampoco lo haríamos, solo nos ha sucedido en la novela.

S: Por ejemplo, en la vida real mi enamorado nunca se ha confundido, nos sabe reconocer.

¿Sus personajes se parecen a ustedes?

R: Sí, ‘Estela’ tiene algo de mí... sobre todo cuando reniego, en eso somos muy parecidas. Hay cosas que me identifican, como su carácter fuerte.

S: En mi caso, ‘Sara’ es una chica dulce, enamoradiza y soñadora, como yo. Y lo otro es que a mi personaje también le gusta ver telenovelas, como a mí que las adoro, ja, ja, ja...



¿Y has vivido esa ilusión como le sucede a ‘Sara’ en la novela?

S: Sí...

R: ¿Si?

S: Bueno, no tanto como ‘Sara’ porque se enamora muy rápido. Yo tengo que ver bien, analizar un poco, voy paso a paso. Pero ‘Sara’ sí es enamoradiza...

R: Se vuelve tonta, ja, ja, ja...



¿Ahí entra la hermana a poner orden?

R: Claro, hay que ir paso a paso... Ahora hasta se declaran por WhatsApp



¿Les gusta el mundo de los años 70, donde no había internet, celulares ni televisión por cable?

R: Ahora hay mucha tecnología... pero me gusta porque antes se podía conversar con la familia, compartir más tiempo y no se vivía pegado al teléfono. En verdad, disfruto grabar y que todos estemos juntos y te respondan mirando a la cara... porque ahora se responde sin sacar los ojos del celular y con monosílabos. La tecnología es muy fría, ahora hasta se declaran por WhatsApp, y otros, hasta terminan relaciones. No me ha pasado, pero he escuchado varios casos.

S: También la forma de enamorarse es diferente, antes veías al enamorado a escondidas, todo era más romántico, existían las cartas, los detalles...

R: Además, mi abuelita viendo la serie nos cuenta del toque de queda, mis tías están encantadas con los uniformes que usamos, y con muchos otros detalles de lo que han vivido.



¿Son adictas a las redes sociales?

S: Tenemos nuestras redes sociales y nos mantenemos en contacto con nuestros seguidores.



¿Qué tal tener a Paul Martin como papá?

S: Es un gran actor, aprendemos mucho de él y de todo el elenco, es de primera. Nos apoyan.



Y su ‘abuelito’ Adolfo Chuimán...

R: Es un abuelito muy lindo, nos apoya mucho, el ambiente de trabajo es buenísimo.



(Eric Castillo)