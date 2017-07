'De vuelta al barrio': Sara y Julio regresaron a casa y todo se salió de control [VIDEO]

Julio y Sara regresaron a casa y esperaron lo peor por parte de Pichón y Malena. "Decidimos fugarnos porque nos la ponen muy difícil. Nosotros solo reaccionamos", dijo Julio en el último episodio de 'De vuelta al barrio'.



"La mayoría de chicos de nuestra edad tienen enamorado", agregó Sara para poder doblegar el corazón de Pichón. Malena y su viejo amor prometieron no volver a pelear y llevar la fiesta en paz por el bien de todos en 'De vuelta al barrio'.



Julio le dijo a su madre que lo castigue y que le quiere la propina pero que no lo aleje de Sara. Por su parte, Pichón manifestó que las cosas tenían que ser mejor y que no se fugan nunca más.

De vuelta al barrio