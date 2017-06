De vuelta al barrio: Sofía le dio tremenda cachetada a Álex para ocultar su romance a Pichón [VIDEOS]

A sólo un día de retomar su romance las cosas se volvieron a complicar entre Sofía y Álex. Es que la joven tuvo que recurrir a medidas extremas para que su padre no se de cuenta de todo en De vuelta al barrio.

Sofía se disponía a salir con Álex cuando su padre se mostró demasiado desconfiado sobre a dónde iba. Es que Pichón supo por Coco que ambos se habían reconciliado De vuelta al barrio.

Sofía le dijo a su papá que iba a casa de una amiga, pero dio a entender de que no estaba muy convencido de eso. La estudiante le preguntó si desconfiaba de ella y Pichón suavizó las cosas negándolo. Sin embargo, cuando salió no dejó de verla por la ventana en este episodio de De vuelta al barrio.

Sofía se puso nerviosa cuando vio llegar a Álex para recogerla y no atinó a otra cosa que darle una sonora cachetada y a fingir que entre ambos no hay nada. Álex no se dio cuenta de la presencia de Pichón y pese a todas las indirectas de su amada terminó por molestarse y regresar a su casa pensando que se había vuelto loca en De vuelta al barrio.

Mientras Pichón felicitaba secretamente a su hija, esta se quedó mortificada y sin saber cómo arreglar las cosas ahora en De vuelta al barrio.