De vuelta al barrio: Álex le pidió volver a Sofía y pasó esto [VIDEO]

Álex sigue empeñado en reconquistar a Sofía pero no solo cuenta con la oposición de Pichón. La joven volvió a rechazarlo a pesar de haber evitado que su padre le diera una golpiza en De vuelta al barrio.

Luego de que Pichón se molestara con él, Álex esperó a Sofía en el parque para tratar de volver a retomar su breve relación. Sin embargo, la joven estudiante no está dispuesta a dejarse engañar otra vez por el movido hijo de Malena en De vuelta al barrio.

"Te molesta que exprese mis sentimientos", le preguntó Álex cuando la hija de Pichón le exigió que la deje de molestar. "Me molesta que juegues con los míos", le dijo Sofía. El hijo de Malena insistió en que las cosas van en serio esta vez en De vuelta al barrio.

Pese a que quedó algo movida, Sofía no dio su brazo a torcer y se alejó de Álex. Este la siguió pero ella le dijo claramente que lo único que busca de ella es acostarse. El joven no desmintió que es una idea que le atrae pero que no es sólo eso. Sin embargo, este error fue suficiente para que la hija de Pichón lo rechazara enfáticamente en De vuelta al barrio.