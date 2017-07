De vuelta al barrio: Sofía terminó con Álex cansada de sus celos [VIDEO]

Luego del escándalo que armó en casa de Pichón por la visita de José Carlos a Sofía, Álex trató de arreglar las cosas yendo a pedirle disculpas al hermano de Luis Felipe Sandoval por el golpe que le dio. Pero el hijo de Malena no aprendió la lección y provocó que su enamorada terminara con él en De vuelta al barrio.

Álex se enteró que José Carlos le había regalado un libro a Sofía, pero esta no se lo contó. Esto encendió nuevamente al joven motociclista, quien fue a buscarla para pedirle explicaciones en el nuevo episodio de De vuelta al barrio.

Ambos iniciaron una discusión que se tornó más intensa, pues el hijo de Malena no atendió a las razones de Sofía para no tratar de verlo hacer otra escena. Sin embargo, Álex la acusó de ser igual que las demás porque se hacía la revolucionaria, pero se dejaba impresionar por el primero con dinero que se le aparecía. La hija de Pichón no aguantó más y le tiró una fuerte cachetada en De vuelta al barrio.



Sofía quedó muy dolida por todo lo que se dijeron, pero dio por terminada la relación con Álex, pues no tenía sentido estar con alguien que no confiaba en ella, como se vio en el más reciente capítulo de De vuelta al barrio.