De vuelta al barrio: 'Winnie Cooper’ habló con nosotros de todo [VIDEO]

La actriz Merly Morello (13), quien interpreta a Liliana Guerra en la serie De vuelta al barrio, y que por su parecido es comparada con ‘Winnie Cooper’, asegura que no perderá la humildad y que está feliz de trabajar al lado de grandes actores.



“Estoy muy orgullosa de toda la producción. De hecho, la serie está bonita, a la gente le gusta y eso es lo más gratificante. Todos son superprofesionales; además de ser compañeros de trabajo, se está armando una linda familia”, afirmó Merly, quien dice que no le molesta que la llamen la ‘Winnie Cooper peruana’.



“Sí me gusta, no me molesta. Incluso los de la producción me llaman así y mis compañeros del salón también”, añadió.

Sobre Melania Urbina, su mamá en la ficción, señaló: “Es increíble. Estoy feliz de trabajar con ella, aprendo un montón y es muy chévere. Además, tiene una hija de mi edad y me entiende”, indicó.

Así comenzó De vuelta al barrio.

Además, afirmó que el éxito no la mareará. “Sé que hay que lidiar con eso y lo haré con total humildad, no hay que dejarse llevar por la fama, nosotros nos debemos al público”, manifestó.



¿Qué tal te llevas con ‘Pedrito’ (Samuel Sunderland)?

En la vida real, a mí me gusta trabajar con Samuel, incluso compartimos camerino, repasamos los libretos, somos como hermanos.



