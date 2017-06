El wasap de JB: 'Luis Miguel' fue el terror de 'Ricardo Bolán' en esta escena [VIDEO]

El último final de temporada del programa Yo Soy fue motivo de atención de muchas personas hace unos días. Es por ello que la parodia en El wasap de JB no se hizo esperar, siendo esta transmitida en su más reciente edición.



Lo más jocoso de la escena comenzó con la aparición del conocido 'Luis Miguel', quien siempre ha causado terror en el escenario de 'Yo sí soy' por sus improperios contra 'Ricardo Bolán'. La ocasión para que insultara al jurado del sketch se prestó cuando 'Raúl Romero' pidió cantar un fragmento del tema 'Magdalena' antes de irse.



Fue así que 'Luis Miguel' aprovechó para insultarlo una y otra vez, haciendo que los integrantes de El wasap de JB empiecen a reír en plena grabación.



Por otro lado, la ganadora más reciente de Yo soy fue Carmen Castro Bravo, la que logró hacerse del triunfo compitiendo como 'La India'. "Me siento muy feliz y emocionada. No pensé que podría ganar porque la competencia fue muy dura”, fue lo que declaró a Trome cuando fue entrevistada.