El wasap de JB: ¿'Olallanta' y 'Yuquimori' duermen juntos? [VIDEO]

Ollanta Humala fue uno de los protagonistas de la agenda política de los últimos días debido a que se llevó a cabo una audiencia judicial que pudo haberlo sacado de la prisión preventiva, algo que finalmente no ocurrió. Este hecho que marcó tendencia en los días recientes encontró su versión parodia en El wasap de JB.



La situación que se presentó comenzó antes de llevarse a cabo la cita de 'Olallanta Chumala' con la justicia peruana. Como se vio en El wasap de JB, este jugaba ajedrez con 'Yuquimori'.



Muy nervioso por lo que iba a suceder, 'Olallanta' pierde los papeles con suma facilidad, algo que su compañero nota claramente. "¿Por qué me tratas así? No es la forma. Yo te preparo tu desayuno, tu almuerzo, tu comida (...) dormimos juntos", dijo 'Yuquimori' en El wasap de JB.

Esto desató las risas de los presentes en el set del show por lo que 'Yuquimori' no tardó en hacer las aclaraciones pertinentes. Luego de ello, Olallanta le recordó que ese día era medular para saber si salía de su encierro o no.



Lo que vendría luego sería una serie de situación que pocos habrían imaginado entre los personajes, y un final inesperado. ¿Te lo perdiste? Pues, acá te lo dejamos este segmento de El wasap de JB.