El wasap de JB: La Tigresa del Oriente fue la 'víctima' de las adivinanzas de la Paisana Jacinta [VIDEO y FOTOS]

Tal como es un clásico, el sketch de la Paisana Jacinta en el programa El wasap de JB contó con la participación de un invitado. En esta oportunidad, la lavandería del querido personaje fue la cantante La Tigresa del Oriente.



Tanto ella como Jacinta comenzaron su faena con sus ropas a la par de los chistes. Una de las cosas más chistosas de esta secuencia de El wasap de JB fue que la Paisana no había reconocido a la celebridad de YouTube.



"Yo nunca pensé conocerte viva", fue lo que dijo Jacinta, bromeando acerca de la edad de La Tigresa del Oriente. Como era de esperarse, los que estaban detrás de las cámaras en El wasap de JB rieron.



La Tigresa del Oriente contó su experiencia en Argentina, donde participó en el espacio de baile conducido por Marcelo Tinelli. "Me consideran, ahora, una diva. Me consideran una diosa", fue lo que dijo Judith Bustos, quien personifica al personaje, en El wasap de JB. Como no podía ser de otra forma, Jacinta hizo sus picantes adivinanzas.