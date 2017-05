Yaco Eskenazi, como Francesco, reveló ser gay en Solo una madre [VIDEO y FOTOS]

La telenovela Solo una madre está en sus descuentos y todo apunta a que el final será de película. Las situaciones se perfilan en ese camino, tal como se vio en una fuerte escena protagonizada por Yaco Eskenazi.



Todo sucede cuando Francesco, personaje que interpreta el otrora capitán de Los Leones de Esto es Guerra, decide hacer una revelación que remeció a los hinchas de Solo una madre: que no le gustaban las chicas.



Muchos que siguen Solo una madre podrán recordar que el personaje de Yaco Eskenazi mantuvo un romance con Selene, papel que tiene la modelo Milett Figueroa. En la trama, Francesco rompe la relación que tiene con la joven porque no la quería.

Es así que Francesco, ante la presión de su tío Brayan (Gonzalo Molina) para que regrese con Selene, afirma ser gay entre lágrimas. "Tío no me gusta Selene, no me gusta ella ni ninguna mujer. No me gustan las mujeres", mencionar Yaco Eskenazi en Solo una madre.



Hace poco los hinchas de la telenovela vieron con Francesco y Selene se daban un tierno beso. "Yo no te amo, Francesco, yo te adoro", fue lo que dijo Milett Figueroa en este escena de Solo una madre.

Yaco Eskenazi habló con nosotros sobre lo que significó trabajar con Milett Figueroa en Solo una madre y la manera en que su pareja, Natalie Vértiz, tomaba su labor en secuencias de amor.



“Natalie es mi esposa, es la mujer que amo, tenemos un hijo y queremos más. Tenemos una familia feliz, sólida. Esto (Solo una madre) es mi trabajo y ella lo entiende”, sostuvo Yaco Eskenazi.

