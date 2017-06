E3 2017: 'Age of Empires' regresa remasterizado en 4K [VIDEO y FOTOS]

¡Madera y oro! Microsoft hace poner el grito en el cielo a todos los fanáticos de los juegos de estrategia de todo el mundo. El E3 2017 fue el escenario escogido para anunciar el anunció de 'Age of Empires: Definitive Edition'.



Nada es casualidad y el anuncio llega de la mano con los 20 años del estreno del primer 'Age of Empires'. El nuevo juevo es una versión remasterizada del juego original, con nueva jugabilidad y banda sonora. La nueva versión tendrá más modos de juego y compatibilidad con resolución 4K.



En las imágenes se puede ver que el 'Age of Empires: Definitive Edition' cuenta con mejores gráficos y una modalidad para hacer modos zoom. La nueva banda sonora del juego lleva acompañada de la mejora del audio y un modo multijugador por Xbox Live.



¡Juega ya!



Microsoft sigue sorprendido a todos los fanáticos al poner la versión beta de 'Age of Empires: Definitive Edition' en su web. El juego sale para fines de año y será exclusivo para el Windows 10.