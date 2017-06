Apple: Iratxe Gómez es la mujer que realiza la voz de Siri en español [VIDEO]

Siri es la asistente de los celulares con la que algunos han conversado y peleado en algún momento. Y, aunque es una voz que se escuchan en los gps y otros dispositivos tecnológicos, los usuarios de Apple deben recordarla mejor, pues la mujer que realiza la voz de Siri se ha dedicado a trabajar con esta empresa.

Siri en la versión español la realiza Iratxe Gómez, una mujer que tiene actualmente 43 años y reside en Zamudio, España. Es una profesora de inglés y escucha su voz por todos lados, sobre todo, en los dispositivos de Apple.

Con un sentido del humor particular, Iratxe Gómez comparte a la televisión española que es muy gracioso cuando alguien se entera que ella realiza la voz de Siri. “Hay mucho vacile y muchos padres se sonrojan cuando me conocen porque hay preguntas que se le hacen a Siri que no son muy discretas”, bromea en cámaras.

Iratxe Gómez la voz de SIRI

Las situaciones más graciosas han sido cuando la española Iratxe Gómez ha escuchado su voz en un programa de televisión grabado en China. También bromeó sobre su esposo, “¡Hasta el GPS del coche nuevo de mi marido lleva mi voz!”



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.