Apps: ¿cuáles son las que más batería, memoria y datos consumen? Acá te lo contamos

Te ponemos una escena que, seguramente, has vivido más de una vez: tú y tus amigos están en una reunión y deseas grabar un video o tomar varias fotos para inmortalizar el momento y pasarla a tus compañeros por una de las apps que tienes instalada. Cuando disparas con tu smartphone, este te dice que no tiene memoria para almacenar la imagen.



Disculpa si te hicimos recordar esa ocasión que tuviste que conformarte con las fotos que te pasaron tus amigos por medio de las tantas apps que hay ahora. Sin embargo, ello nos sirve para tratar la materia central del artículo.



En cualquier smartphone podemos hallar todo tipo de apps, las cuales tienen distintas capacidades y prestaciones. Algunas de ellas podrían ser el motivo central de ese dolor de cabeza que nos provocó la situación descrita líneas arriba.



¿Cuáles son las que más memoria ocupan y consumen más datos y batería? Pues, acá te decimos qué apps son las 'culpables' de esa 'maldición' que le has lanzado a tu smartphone en más de una oportunidad.

Facebook y Facebook Messenger son las que podrían consumirte más datos porque están activas todo el tiempo. Por el lado de Instagram y Snapchat, indicamos que estas apps pueden 'tumbar' el saldo ya que reproducen videos y nos presentan fotos.



Otras son el juego 8 Ball Pool, Spotify, Clean Master, Line, las hojas de cálculo de Google y el endiosado Tinder. Todas ellas nos podrían quitar el espacio que tanto habíamos necesitado para las fotos que queremos tomar.



Una alternativa para resolver este tipo de impasse es borrar el caché de las apps frecuentemente o mantenerlas en segundo plano. Además podríamos desactivar notificaciones y la ubicación por GPS para así cuidar nuestros datos.