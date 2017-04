Si pensabas que Pornhub se dedicaba enteramente a la industria porno pues estabas equivocado. Y es que la conocida página de contenido para adultos lanzó Trickpicks, una app que promete mejorar tu interacción en las redes sociales.

Disponible para iOS y Android, la aplicación nos permite compartir nuestras fotos privadas de manera curiosa pero muy segura. Es así que si acostumbras compartir fotos tuyas de alto voltaje, te recomendamos probar la nueva propuesta de Pornhub.

‘Los selfies se han vuelto una forma popular de autoexpresión para la sociedad actual. Esencialmente son el autorretrato de la era digital, capturando a las personas en todo su esplendor’, dijo Corey Price, vicepresidente de Pornhub, en el lanzamiento de Trickpicks.

¿Pero qué tienen que ver los seflies con el contenido para adultos? Pues en los últimos años estas autofotos han evolucionado hasta incluir desnudos. Es bien sabido que por las redes sociales circulan los conocidos ‘packs’, o como los jóvenes llaman a sus selfies privados.

Es así que Trickpicsk quiere abordar a ese público y proteger su contenido para que pueda ser compartido sin miedo a sufrir de filtraciones. ’Tus fotos NFSW (not safe to work), ahora serán SFW (safe for work)’, aseguró Price durante la presentación de la app.

Trickpicks es muy parecido a Snapchat, es así que podremos elegir entre varios filtros para añadir a nuestras partes íntimas y así compartirlas de manera segura. Para descargar la aplicación solo debes ingresar aquí y probar los filtros. Recuerda que debes desbloquear tu Adblocker antes de instalarla.

