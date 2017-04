Sexo en la ciudad: Usa frases de la serie para coquetear en Tinder y no imaginas qué pasó [VIDEO y FOTOS]

Actualmente las relaciones de pareja son un campo muy duro en el cual jugar. Y es que muchos ahora optan por lo inmediato en vez de un romance duradero, por lo que los corazones solitarios quedan frustrados al no poder encontrar al amor de sus vidas.

Es así que una gran cantidad de internautas se han abocado a Tinder, una de las apps más populares para ligar en Internet. Sin embargo, el que te inscribas en la famosa red social no te asegura el hallazgo de la felicidad.

Así lo pudo comprobar una mujer que harta de llevar varios meses chateando con hombres, se le acabó la creatividad para iniciar una conversación interesante y cordial. De esta manera decidió utilizar las frases más famosas de Carrie, la protagonista de la taquillera serie Sexo en la Ciudad.

‘Ya me había quedado sin ideas sobre cómo comenzar una conversación con mis candidatos sin usar el típico, ¿’Hola?'. Así que dejé que mi ídolo en este tema, Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York hablará por mí’, confesó la mujer.

‘En mis próximas conversaciones por la app solo iba usar frases que ella dijera en la serie, en los diálogos y en los artículos que escribe. El resultado fue lo esperado, da igual que seas original o no, siempre es lo mismo’, dijo decepcionada.

A pesar de ello reveló que ninguno de sus pretendientes se dio cuenta del detalle y que pudo seguir conversando de manera natural sin ningún tipo de reproche por su copia. Aquí te mostramos algunas de sus conversaciones:

Primer diálogo:

-Hola, ¿qué haces hoy?

-Nunca seré una mujer de pelo perfecto ni conseguiré comer con un vestido blanco y no marcharme.

-Ehhh ¿vale?

-En realidad sólo necesito la fuerza de un hombre a mi lado.

-Con lo otro ni idea, pero con esto sí que puedo ayudarte ¿a qué hora?



Segundo diálogo:

-¿Crees que me podrías contar tu mayor fantasía en la cama?

-Solía soñar que hacía un trío con mi ex y su mujer.

-Eso suena bien, podemos hacerlo delante de tu ex cuando quieras.



Tercer diálogo:

-¿Eres intolerante al romance?

-Es una bonita cuestión. Aunque creo que poco apropiada para tratarla por Tinder, si quieres nos vemos en persona y lo discutimos. ¿Qué estás buscando?

-Busco el amor de verdad. Ridículo, inconveniente, el tipo de amor que duele cuando no tienes cerca a la otra persona.

-Bueno, no estoy en contra de tener algo así con la persona adecuada... igual esa eres tú. Ahora estoy intrigado, ¿nos vemos?.



