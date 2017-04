Tinder Select: ¿Cómo funciona la app exclusiva para supermodelos, ricos y famosos?

Tinder la app de citas, considerada una red social por algunos, logra ser entretenida por la cantidad de personas con las que se puede interactuar y es que te puedes cruzar con todo tipo de personas y siempre se debe tener cuidado. Ahora, se ha creado una versión exclusiva de esta app: Tinder Select.

Esta nueva app es para aquellas personas que se dedican al modelaje, son famosos y llevan un estilo de vida adinerado. Funciona como un club privado virtual, pues solo pueden acceder aquellos que han recibido una invitación.

Para seleccionar a las primeras personas, Tinder realizó un cásting dentro de sus usuarios con mejores matches. Esto lo realizó en base a un algoritmo llamado Elo scores. Con eso evalúan las fotos, biografías y otras características atractivas.

Tinder select tiene un logo azul con una "S" en el centro Tinder select tiene un logo azul con una "S" en el centro

El CEO de Tinder, Sean Rad, dijo que la creación de esta versión no ha sido una tarea fácil. "No se trata únicamente de cuánta gente te deslizó su dedo a la derecha", mencionó.

¿Si un supermodelo me invita, yo puedo invitar a un amigo o amiga? No. Para evitar que la red social se expanda y alcance a todos los usuarios de Tinder, solo pueden invitar los seleccionados al inicio por Tinder. Es decir, si uno de los ‘socios’ te invita, tú no tienes permiso para invitar a otra persona.

Así luce Tinder Select. Ese es el mensaje de invitación Así luce Tinder Select. Ese es el mensaje de invitación



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.