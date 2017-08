WhatsApp: Aprende cómo programar tus mensajes para que se envíen más tarde [VIDEO]

Los usuarios de WhatsApp están más que emocionados con la nueva alternativa de la app de mensajería más famosa en todo el mundo. Se trata de la posibilidad de redactar y programar tus mensajes para que se envíen en el futuro. ¿Te imaginas?

Para acceder a esta novedosa herramienta en Android debes descargar la aplicación Seebye Scheduler o Scheduler for WhatsApp. Ten en cuenta que quizá esta última opción no pueda funcionar en tu equipo, ya que no es compatible con todas las versiones del sistema operativo, según consignó ComputerHoy.

Asimismo, debes contar con Messenger API, otra aplicación gratuita que da acceso a WhatsApp para programar los mensajes. Una vez que tengas todos estos requisitos deberás proceder a realizar algunos cambios en la configuración de Android.

Primero entra a Ajustes y presiona la opción de Accesibilidad. Allí mueve la pestaña de Messenger API a ‘Sí’ o tus mensajes no se podrán programar. Luego abre Messenger API para comprobar que tu nueva función funciona correctamente. Te darás cuenta que todo va bien si no te aparece ninguna ventana emergente que te solicite permisos.

Ahora, para programar los mensajes debes seguir un sencillo procedimiento. Primero entra a Seebye Scheduler y pulsa sobre el ícono ‘+’ que aparece en la pantalla principal. Allí te aparecerán varios campos para rellenar.

Debes completar toda la información que te pide, como nombre del mensaje, contenido del mismo, contacto, fecha y hora para enviarlo y periodicidad. Esta última alternativa te indica que los mensajes se pueden repetir de manera automática si así lo deseas. Es así que pueden ser diarios, semanales o mensuales, según el gusto y las necesidades del usuario. Asimismo, te permite incluir imágenes, videos y audios en los mensajes programados.

Finalmente, debes pulsar ‘agregar’ y si has seguido paso a paso nuestras recomendaciones, tu mensaje será enviado en la fecha y hora asignadas. ¿Te pareció útil esta información para los usuarios de WhatsApp?

Recuerda que uno de los beneficios de esta nueva herramienta es que de ninguna manera los destinatarios del mensaje podrán saber que has usado un proceso automático para comunicarte con ellos. Es así que podrás saludar a tus amigos de WhatsApp por sus cumpleaños y otras fechas especiales sin necesidad de recordarlo a última hora.

