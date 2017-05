ASUS Zenfone 3: Probamos el smartphone y esto es lo que opinamos

ASUS es conocido en el mundo entero por ser una compañía dedicada a la fabricación de laptops y notebooks de alta calidad. Pero desde hace algún tiempo, ha empezado a abrirse paso en el mercado de smartphones con su serie Zenfone. Precisamente, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos a una de sus insignias: El Zenfone 3.

A muchos aún debe resultarles nuevo el nombre. Sí, la marca tiene una tarea titánica para competir con otros conocidos modelos de la competencia que ya tienen ganada la preferencia del público. ¿Cómo podría hacerlo? El Zenfone 3 nos dio algunas pistas que a continuación les compartiremos

DISEÑO

Como dice el dicho: “todo entra por los ojos”, por eso es importante que las compañías se preocupen por darle a los usuarios una buena primera impresión con sus dispositivos, que los convenza de llevarlos con ellos siempre. Hay que decir que el diseño del Zenfone 3 es muy elegante. Nosotros tuvimos la versión ‘Blanco Luna’.

El equipo tiene una estructura metálica, lleva bordes redondeados y un contorno dorado muy elegante del cual sobresalen las teclas de volumen, bloqueo y, en la parte baja su entrada para audífonos y USB tipo C. La parte trasera lleva un acabado en cristal blanco que le da un reflejo radial muy atractivo.

En esta zona, destaca la cámara trasera que sobresale, el sensor de huellas y el flash LED. El equipo (de solo 155 gramos de peso) presenta una pantalla IPS Full HD de 5.5 pulgadas. Sin duda, un Smartphone capaz de enamorarte a primera vista.

CÁMARA

Si quieres convencer a un usuario, la cámara tiene que ser uno de tus puntos resaltantes. En el caso del Zenfone 3, se nota que se han esforzado en darle una buena experiencia al usuario al momento de tomar fotos y, sobretodo grabar videos. La cámara posterior es de 16 megapíxeles y 2.0 de apertura focal.

Enfocándonos solo en este punto, las capturas que realizamos fueron buenas. Aunque, por ratos nos traía ciertos problemas por falta de un buen estabilizador óptico. Al no tener fotos 100% nítidas, la calidad de la imagen reducía un poco pero no dejaba de ser mala.

Lo que sí nos llamó mucho la atención fue su captura de video en Ultra HD 4K y su modo pro, que nos permitió manejar a placer la cámara. Tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles que es muy útil para selfies pero no resaltante. Eso sí, a ambas cámaras les costó un poco de trabajo darme una buena captura en condiciones con poca luz.

RENDIMIENTO

El equipo tiene 4GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Sí, espacio suficiente para tomar todas las fotos y videos que quieras sin necesidad de recurrir a una memoria externa. Cuenta con Snapdragon 625 de 8 núcleos a 2GHz que buscan darle el mejor rendimiento posible al equipo.

La verdad, no nos dio muchos problemas en el momento del uso. En ocasiones un leve, casi imperceptible, lag al momento de abrir aplicaciones muy pesadas. Pero no nos molestó. Eso sí, tuvo recalentamientos, que no fueron insoportables, pero sí llamaron la atención.

No nos podemos olvidar de la batería, que es de 3000 mAh con carga rápida. En nuestro test, la energía del equipo rindió lo suficiente para darnos un uso de casi un día (descontando el ciclo de sueño típico de 8 horas) en alta exigencia y casi 20 horas en uso estándar.

NOTAS

Dos de las cosas que más me gustaron de este teléfono fueron, primero, su dual SIM. Sí, puedes tener dos números telefónicos en un mismo equipo gracias a sus dos puertos de chip que tiene el teléfono.

Lo segundo es el acabado de cristal, y es que la textura de la parte trasera es un imán de huellas que incomodaría a cualquiera, salvo por ese efecto radial del que les hablo, ya que hace imperceptible este punto flaco.

¡Ah! y como dato adicional, puedes registrar hasta 5 huellas digitales para desbloquear tu teléfono o aplicaciones.

CONCLUSIÓN

Es un equipo que promete mucho, tal vez en una siguiente generación podamos ver algo impactante. En el Zenfone 3 vimos un equipo que cumplió nuestras expectativas, aunque así tendrá mucho trabajo por delante para hacerse un espacio notable entre las grandes marcas.

Seguramente, veamos un ‘todo pantalla’ (la nueva tendencia) en el siguiente modelo. A mí, personalmente, me gustaría que la cámara posterior no sobresalga, que los bordes hacia la parte frontal sean un poco más finos, que incluyan un estabilizador y que le den un upgrade al procesador del teléfono. Por lo demás, me gustó mucho el diseño del equipo.

PUNTUACIÓN

Diseño: 8.5

Cámara: 8

Rendimiento: 8

Batería: 9