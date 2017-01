¿Batman y Robin pelean a muerte en tráiler de Injustice 2? [VIDEO]

El 19 de mayo será un día más que especial para los fanáticos de las historietas ya que será el lanzamiento a la venta del juego Injustice 2, el cual tiene como protagonistas a Batman, Superman, Wonder Woman y otros personajes de DC Comics.



En razón a ello, en la víspera se estrenó en YouTube el tráiler de la mencionada secuela. En una de las escenas más memorables de la franquicia, vemos a Batman pelear tenazmente contra Robin.



Por otro lado, en Injustice 2 contamos con la presencia de Supergirl, personaje que ha tomado revuelo a la serie de televisión del mismo nombre, y la letal Poison Ivy. Además, vemos al tiránico Darkseid, quien fue derrotado anteriormente por Superman, Batman y Wonder Woman cuando este secuestró a Supergirl.



La pregunta anterior puede ser más que medular para comprender la historia de Injustice 2, el cual verá la luz para las plataformas PlayStation 4 y Xbox One. Así que, hinchas de Batman, Superman y toda la 'manchita', preparen sus bolsillos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.