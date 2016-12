Batman: The Telltale Series estrenó su cuarto capítulo [VIDEO]

Batman: The Telltale Series estrenó su cuarto capítulo en medio de una gran espera por parte de los fans del 'Caballero de la Noche'. Titulado como 'Guardian of Gotham' ('Guardián de Gotham'), este nos presenta a un Bruce Wayne en el asilo Arkham por los ataques del Pingüino.



El panorama se plantea muy difícil para el millonario, quien ha capturado a varios de los residentes bajo la figura de Batman. Lo más curioso es que Bruce Wayne tendrá una ayudante que le dará algo de seguridad, un joven que muchos reconocerán con solo verlo.



Se trata de una versión juvenil de The Joker, el antagonista y enemigo más fuerte en toda la historia de Batman. Así, los hinchas de la historia realizada por Telltale Games se verán con una trama que promete ser atrapante.



El capítulo cuarto de Batman: The Telltale Series debutó en las plataformas PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android y PC. Los que tienen The Complete Season (o la versión física del juego) solo tendrán que descargarlo sin pagar. Es totalmente gratis.

