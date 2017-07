A veces, tener una mascota puede ser un poco preocupante, sobre todo en los primeros meses. Los más comunes son los perros. Nuestros cachorritos no nos pueden decir si se sienten mal o qué les duele y poco a poco debemos aprender a interpretar sus movimientos, maullidos o ladridos. Sin embargo, la ciencia podría darnos la solución con los “traductores de mascotas” que propone Amazon.

Según el reporte de Shop the Future, este traductor que no estaría lejos de llegar al mercado, convertirá los ladridos o maullidos en un perro en el lenguaje verbal humano. Quien lidera esta idea es el futurólogo en temas de consumo William Higham y menciona que “la cantidad de dinero gastada hoy en mascotas, hoy prácticamente unos bebes para muchas personas, significa que hay bastante demanda para los traductores de mascota”.

Higham se basa en la ciencia, específicamente en el trabajo de Constantine Slobodchikoff, "Chasing Doctor Dolittle: Learning the Language of Animals", en el que usó la inteligencia artificial para analizar los sonidos emitido por los perritos de pradera, concluyendo que estos poseen “un sofisticado sistema de comunicación que tiene todos los aspectos del lenguaje”. Tienen, sostiene el biólogo, “palabras para distintos depredadores y hasta pueden describir los colores de la ropa de humanos o del pelaje de coyotes o perros"

Está tan convencido que otros animales podrían usar un lenguaje igualmente descifrable que ahora está recolectando fondos para desarrollar un dispositivo de traducción para gatos y perros, según The Guardian. Aparentemente, la idea de los autores es explotar los avances en el campo del aprendizaje automático, que ha llevado importantes mejoras en el reconocimiento del discurso y de la traducción. Hoy, los algoritmos aprenden a interpretar el lenguaje entrenando con amplias bases de datos, más que simplemente ser programados con una serie de reglas rígidas.

LA CIENCIA TAMBIÉN SE INTERPONE

No obstante, hay quienes cuestionan estas predicciones. Juliane Kaminski, psicóloga de la Universidad de Portsmouth que trabaja con interacciones entre perros y humanos, no cree que seamos capaces pronto de “traducir” lo que dicen los perros con sus ladridos, principalmente porque los “ladridos no son precisamente, lenguaje, en un sentido científico”. No obstante, “ellos sí dan señales rudimentarias de lo que quieren y cómo se sienten”.



Explica Kaminski que la cola hacia el lado derecho es una señal positiva, mientras que hacia la izquierda no. No todos los humanos saben esto, y un dispositivo de “traducción” también tendría dificultades en notarlo, considera.



Amazon ya vende un dispositivo que convierte voces humanas en “miaus” usando voces de 25 gatos. Y un equipo de científicos suecos intentaron desarrollar un dispositivo de “traducción” para perros llamado No More Woof, midiendo la actividad cerebral, aunque se detuvieron una vez que se dieron cuenta del tamaño del reto, y las limitaciones de su producto (básicamente, transmitía lo mismo que el perro podía transmitir sin él). El traductor de mascotas, por el momento, parece estar lejos de ser realidad. Aunque quién sabe.





Texto adaptado de N+1



