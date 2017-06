Ciencia: Asgardia, la primera nación espacial de la historia, busca ciudadanos [VIDEO]

La carrera espacial no ha menguado y cada día las agencias especializadas de diversos países tienen más conocimiento de lo que está fuera de la órbita terrestre. Es este uno de los motivos para que los científicos apuesten por algo que sonará a pura ficción: la fundación de una nación espacial que sería llamada Asgardia.



¿Qué? Sí, leíste bien. Los investigadores de diversas partes del mundo están a la expectativa de crear algo que hará historia. Pero, ¿cuál es la razón para esto? ¿Acaso solo quieren figurar con la fundación de Asgardia?



Pues, no (al menos no del todo). Resulta que los fines de Asgardia, proyecto encabezado por el empresario Igor Ashurbeyli, serían la protección de datos y la defensa del planeta. ¿Acaso usarán artefactos sacados de Star Wars o este país conformará una fuerza mundial como pasó en Macross?



Nada de ello. Asgardia Project es un emprendimiento científico que busca el lanzamiento de una estación espacial privada que asegure la información acerca de la humanidad, lejos de intereses de otros países.



Además, Asgardia estaría a la expectativa de la basura espacial y algunas otras amenazas para la Tierra que provengan de los sitios más oscuros del Universo.

Lo más curioso del tema es que los pasos para que Asgardia funcione a toda cabalidad ya están en marcha. Pero, como se escucha en 'Despacito', todo va 'pasito a pasito, suave suavecito'.



Por ahora, hay 180 mil personas que han postulado para obtener la ciudadanía de Asgardia y el himno, como el escudo y la bandera, estaría listo muy pronto.