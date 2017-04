Programación, códigos y software son palabras que ya dejaron de ser parte de un lenguaje exclusivo de hombres. Las carreras relacionadas a la tecnología e informática cada día reciben más mujeres. Sin embargo, ellas ocupan solo un 6 % de esta industria en Perú. Una cifra muy pequeña que las chicas de Laboratoria esperan triplicar en los próximos años con una donación de Google.

Laboratoria, organización que instruye a mujeres en desarrollo web de front - end y Diseño UX, ha eliminado del imaginario de sus alumnas que el trabajo tecnológico es de hombres. Además, les brindan la confianza para poder crear sus propios programas y productos digitales. Trabajos que llevarán sus nombres y serán usados por cualquier persona en el mundo. Eso les da más fuerzas para seguir cumpliendo sus objetivos.

“(Con la educación en tecnología) Se te abre un mundo de oportunidades y posibilidades que antes no conocías. Más mujeres que hombres no conocen las oportunidades que ofrece el mundo tecnológico porque no se han atrevido a averiguarlas”, menciona Ana María Martínez, socia y directora ejecutiva de Laboratoria.

Ana María Martínez de Laboratoria Ana María Martínez de Laboratoria

"Una vez que te das cuentas que tienes esa capacidad de darle instrucciones a la computadora para crear algo que el mundo entero puede consumir es super empowering (empoderador), te eleva el nivel, te hace querer comerte el mundo que acabas de conocer", añadió Ana María. También se enfrentan a las empresas que no creen que una estudiante de Laboratoria puede realizar igual o mejores trabajos de un estudiante de universidad.

Metodología de laboratoria

Así como Laboratoria, quien también apuesta por la formación de mujeres en "tech" es Google.org, la cual ha realizado una donación de 1.1 millones de dólares a dos organizaciones en Latinoamérica.

Es así como Laboratoria recibirá 750 000 dólares para que pueda expandirse en México, Chile y Perú. A Sula Barsú, una escuela femenina que también instruye a mujeres en herramientas digitales básicas, Google.org les donará 400 000 dólares y así acercarán a la tecnología a mujeres de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá.

"Para nosotros es importante que más mujeres formen parte de esta industria, de lo que se nos viene en el futuro, que es dar soluciones a través de la tecnología. Con las chicas se darán de una mejor manera", reconoce Gianfranco Polastri, gerente general de Google Perú.



Google sobre mujeres en la tecnología

"Esta alianza con Google es una apuesta por transformar el sector de tecnología en América Latina, formando a miles de mujeres en las habilidades necesarias para trabajar en la industria y convertirla en un ejemplo de inclusión y diversidad para el mundo", son las palabras de Mariana Costa, co-fundadora y directora general de Laboratoria.

El mundo de la programación, desarrollo web, la ciencia y tecnología no deja de emocionar a las mujeres. Las alumnas de Laboratoria, graduadas y estudiantes, nos cuentan la importancia de estos conocimientos y todas las oportunidades que se abren al saber un poco de esta área.

Alumnas de Laboratoria

Estudiantes de Laboratoria Estudiantes de Laboratoria (Ariana Cabana, Mery Cárdernas, Katherine Ortega, Ayda Sulca, YelitzaChoque, Stephanie Hiyagon, Mariel García, Geraldine Chauca)

Las chicas que viven en Arequipa pueden inscribirse en Laboratoria hasta fines de marzo.



