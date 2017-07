Dota 2: Revive la histórica clasificación del equipo peruano Infamous Gaming al The International 2017 [VIDEOS]

Infamous Gaming al The International 2017. Dos días después de su histórica clasificación, el equipo peruano continúa su preparación para el torneo mundial más importante de Dota 2 como único representante de la región y el primero del país en acudir a este magno evento.



“Nos vamos al The International 2017 #RoadToTi7”, publicó el equipo peruano de Dota 2 en su cuenta de Facebook. “La emoción es increíble, muchísimas gracias a toda la #LegionInfame por su constante apoyo, cada mensaje, comentario y compartida la hemos sentido”, añadió.



El quinteto peruano selló su pase al The International 2017 al imponerse en la final de la clasificatoria sudamericana al equipo brasileño SG e-Sports por 3-0, en la que se cobraron la revancha de lo que fue su eliminación para la Major de Dota 2 que se celebró en Kiev.



GRAN FINAL: INFAMOUS (PERÚ) VS SG (BRASIL) THE INTERNATIONAL 2017

Benjamín 'Benjaz' Lanaos, Enzo 'Timado' Gianoli, Renato 'Kingteka' García, Farith 'Matthew' Puente y Christian 'Accel' Cruz conforman el quinteto de Infamous Gaming que buscará dejar en alto el talento de los peruanos en la competitiva escena de los e-Sports.



Infamous Gaming será uno de los 18 equipos que participarán en la presente edición del The International de Dota 2, que se llevará a cabo del 7 al 12 de agosto en el Key Arena de Seattle. El pozo que se repartirán los competidores será de más de 20 millones de dólares.

REACTION INFAMOUS - FINALS MOMENTS INF VS SG TI7

