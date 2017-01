Dota 2: Natalia Málaga anima a Infamous Gaming con 'ajos y cebollas' [VIDEO]

Dota 2, a pesar del paso del tiempo, se mantiene como uno de los juegos más aclamados por los peruanos. Es por ello que no pocos felicitaron a los miembros de Infamous Gaming, quienes viajarán a China para participar en el WESG.



Al aliento de la hinchada nacional de Dota 2 se sumó la exvoleibolista y entrenadora Natalia Málaga, quien hizo lo propio a través de un mensaje que Gamer Studio se encargó de difundir en Facebook.



“Quiero que se rompan el lomo desde el minuto uno (...) El trabajo es en equipo”, se le escuchó mencionar a Natalia Málaga al cuadro peruano de Dota 2, conformado por Benjamín, Alonso, Abraham, Steven y Christian.

"Si no vienen con la copa, mejor ni lleguen (a Lima) porque les voy a meter una patada en el ort... (...) A mí no me van a venir a hueve...", sostuvo la conocida deportista al elenco de Dota 2.



El WESG se realizará desde el 12 a 15 de enero. Allí, Infamous Gaming se medirá con otros equipos de Dota 2 de América en una competencia que se perfila más que dura.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.