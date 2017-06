E3 2017: Assassin’s Creed Origins presenta su primer gameplay

El anuncio más importante de Ubisoft en el E3 2017, tenía que ver con Assassin’s Creed, el juego más importante de esta compañía. Ayer, Microsoft lanzó un adelanto de la nueva entrega de esta serie: Assassin’s Creed Origins y hoy la desarrolladora presentó el primer gameplay de este videojuego desarrollado en 4K.

El título está ambientado en el antiguo Egipto, durante el reinado de Cleopatra, por lo que el mundo abierto estará rodeado de arena, pirámides, camellos, cocodrilos y un imponente sol. Aquí conoceremos los orígenes de la hermandad de asesinos.

El protagonista de esta historia será Bayek, un miembro de una orden de guerreros y guardianes que han perdido su razón de ser tras la caída de los faraones. Lo curioso es que la misión no es crear a la hermandad, sino que los sucesos y experiencias lo irán convirtiendo en el primer Assassin.

Esta vez no contaremos con un mapa en donde podamos ver el entorno, sino una barra que nos indicará la dirección que seguir. Para ello contaremos con la ayuda de un águila que podremos usar como dron para darle un vistazo al terreno desde el aire.

También, en el combate, tendremos una barra de adrenalina que se irá llenando conforme atacamos a los enemigos y nos irá dando nuevas habilidades.

Assassin’s Creed Origins llegará el 27 de octubre de este año para PC, Xbox One y PS4. Aún no se ha confirmado que esté habilitado para PS4 Pro y Xbox One X, pero su formato 4K daría por sentado su llegada a estas consolas.