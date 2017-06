E3 2017: Doom, Quake y Wolfenstein vuelven recargados

Las previas del E3 2017 tienen de vuelta y media a los gamers con los grandes anuncios que se vienen realizando. Esta vez, fue la desarrolladora de juegos Bethesda la que sorprendió a todos con la renovada versión de tres clásicos shooter de los ochenta y noventa: Doom, Quake y Wolfenstein.

Estos videojuegos eran los favoritos para los jóvenes que se divertían jugando en MS-DOS, Atari o Sega cuando los juegos se desarrollaban en 8 bits, muy alejado de la resolución de 4K que tenemos hoy en nuestras pantallas. ¿Qué tanto han evolucionado? Aquí te lo contamos.

DOOM

Coges una ametralladora gigante o una bazuca y sales a hacer trizas a cuantos aliens o monstruos se te crucen en frente. Desde su lanzamiento en 1993, el juego no se detuvo. Lo vimos en su versión Doom II, Doom 64 (para Nintendo 64), Doom III, hasta el último DOOM, que fue presentado el año pasado.

La última versión ya presentaba un juego desarrollado en 1080p, y aunque muchos esperaban una actualización al 4K, Bethesda sorprendió a todos al anunciar el: Doom VFR. Una adaptación del último juego al nuevo y popular mundo de la realidad virtual.

QUAKE

Fue uno de los primeros juegos en incluir un modo multijugador. Llegó en 1996 y luego de ello también se ha mantenido en el mercado con Quake II, Quake III Arena, Quake 4, Enemy Territory: Quake Wars y Quake Live.

Ahora, Bethesda dio a conocer más detalles del nuevo título de esta serie, que se llamará: Quake Champions, que vendría a ser una adaptación multijugador en la que los usuarios podrán competir constantemente para tener el título de Campeón y llevarse grandes premios.

Precisamente, se anunció que el Quake World Championship, se llevará a cabo en Estados Unidos y tendrá como premio US$ 1 millón. El beta del juego ya está disponible.

WOLFENSTEIN

Probablemente el más aclamado del grupo. Fue el juego shooter más famoso en MS-DOS (sistema operativo de las computadoras de finales de los 80). Wolfenstein 3D presentaba al protagonista de la serie, Willian ‘B.J.’ Blazkiwcz, un espía estadounidense, intenta escapar de la fortaleza nazi en la que se enuentra prisionero. Esta fue una evolución del primer juego en 8 bits que se lanzó a inicios de los 90.

Hace poco tuvimos la oportunidad de disfrutar de Wolfenstein: The Old Blood, en PS4, PC y Xbox One, con gráficos en 1080p y mucha acción. Ahora, se ha anucniado que para el 27 de octubre de este año tendremos Wolfenstein II: The New Colossus.