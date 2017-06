E3 2017: Marvel vs. Capcom Infinite nos muestra su modo historia [VIDEO]

Marvel vs. Capcom es un clásico que no puede faltar en la convención más grande de videojuegos, el E3 2017. Por eso, Sony nos presentó un adelanto del modo historia que tendrá la nueva entrega de esta serie que reúne a Los Vengadores, sus villanos y a todos los personajes de Capcom, como Street Fighter, Devil May Cry, Megaman, Resident Evil, entre otros.

Marvel vs. Capcom: Infinite presenta un escenario en el que Ultron, domina el universo. Cuando está por destruir a todos los héroes de ambos bandos, estos logran escapar y empiezan a idear un plan. Al verse acorralados, no se les ocurre otra idea que recurrir a uno de los grandes villanos de Marvel: Thanos.

Ellos, en principio, solo le piden que les diga dónde se encuentran las gemas del infinito para usarla en contra de Ultron. Pero Thanos les pone una condición, liberarlo y permitirle formar parte de la batalla.

El juego gira entorno a conseguir las gemas y enfrentar a todo el que se cruce en el camino. Marvel vs. Capcom: Infinite será lanzado a fines de este año.