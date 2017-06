Here we go! El tráiler oficial y gameplay de ‘Super Mario Odyssey’ fue uno de los aspectos más saltantes de la presentación de Nintendo en el E3 2017, evento donde la compañía japonesa sacó pecho por el éxito de su nueva Nintendo Switch y ofreció nuevos videojuegos para los seguidores de esta consola híbrida.



A pocas horas de que abra sus puertas en Los Angeles el E3 2017, la cita más importante de la industria de los videojuegos a escala mundial, Nintendo retransmitió por "streaming" (emisión en línea) una breve selección de sus apuestas para el futuro más cercano, un estilo que los ha distinguido de sus competidores en el rubro durante los últimos años.



Evitando el formato de conferencia al uso y empleando en su lugar un breve vídeo grabado que enlazaba declaraciones de ejecutivos y fragmentos audiovisuales, Nintendo puso el foco en ‘Super Mario Odyssey’, un videojuego en el que el popular fontanero tiene el poder de convertirse en cualquier personaje u objeto con el que se cruce con solo lanzarle su característica gorra roja.



Las imágenes estrenadas hoy de ‘Super Mario Odyssey’, que llegará a Nintendo Switch el próximo 27 de octubre, mostraron a Mario cruzando y saltando en una ciudad muy similar a Nueva York, tomando la forma de un dinosaurio o una bala de cañón, y recorriendo paisajes mexicanos hasta ponerse en la piel de un mariachi.



Tráiler de Super Mario Odyssey en la presentación de Nintendo en el E3 2017

"Los videojuegos son un viaje, un pasaporte a nuevos mundos, quizá incluso una odisea (...). Pero ese viaje requiere del ticket correcto y ese ticket es Nintendo Switch", opinó el presidente de Nintendo América, Reggie Fils-Aimé, sobre la buena marcha de su consola diseñada tanto para jugar en el hogar como para usarse de manera portátil.



Además de ‘Super Mario Odyssey’, Nintendo desveló algunas sorpresas como el desarrollo de ‘Metroid Prime 4’ y de un juego de ‘Pokémon’ para la Nintendo Switch, aunque no se mostraron imágenes de estos futuros videojuegos que prometen convertirse en éxitos de venta.



Metroid Prime 4 - Nintendo E3 2017

En cambio, los seguidores de Nintendo sí pudieron disfrutar de adelantos de la fantasía épica de ‘Xenoblade Chronicles 2’, de los videojuegos sobre los personajes Kirby y Yoshi, de dos expansiones de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y de la adaptación a Nintendo Switch del juego ‘Rocket League’ que entrelaza los mundos de los autos y el fútbol.



Tráiler de Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo E3 2017

Expansion Pass de The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo E3 2017

Tráiler de Rocket League para Nintendo Switch - E3 2017

Por otro lado, Nintendo también hizo eco del anuncio de colaboración que efectuó ayer Ubisoft con el lanzamiento de ‘Mario + Rabbids: Kingdom Battle’, un videojuego que unirá el mundo de Super Mario con el de los Rabbids de la desarrolladora francesa.



Tráiler de Fire Emblem Warriors - Nintendo E3 2017

Tráiler de Yoshi para Nintendo Switch - Nintendo E3 2017

Tras las presentaciones previas de compañías como Nintendo, Sony o Microsoft, el E3 2017 se inaugura hoy de manera oficial y espera acoger hasta el jueves a alrededor de 60.000 visitantes. (Con información de EFE)

