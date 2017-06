E3 2017: Estas son las novedades que anunció EA

Todos los amantes de los videojuegos esperaban con ansias los anunciamos que llegarían en el E3 2017, que arranca el 13 de junio, pero algunas empresas ya adelantaron algunas noticias en las previas a la conferencia de videojuegos más importante.

Electronic Arts (EA) fue el primero en atacar y lo hizo a lo grande, con el anuncio de nuevos juegos, adelantos de lanzamientos y algunos gameplays que de seguro te dejarán con la boca abierta.

STAR WARS BATTLEFRONT II

EA ofreció un primer vistazo con gameplay incluido al modo multijugador de este juego que ofrecerá dentro de poco. Aquí también se puede ver el mapa Assault on Theed y personajes como Finn y Yoda (que estará disponible para quienes pre-compren el juego).

NEED FOR SPEED PAYBACK

Con este juego, no hay pierde. Es el juego de carreras más aclamado y su tráiler (que llegó hace unas semanas) dejó en vela a muchos. Ahora, la empresa presentó el primer gameplay del juego, que nos muestra que el jugador podrá convertir un auto hecho chatarra en un increíble vehículo.

MADDEN NFL 18

Los amantes del ‘FIFA’ del fútbol americano tendrán su versión del modo historia que se llamará ‘Longshot’, en donde se presentará la carrera de un muchacho desde que sale desde su pueblo natal hasta que se convierte en una gran estrella. Estará disponible en la consola de Project Scorpio de Xbox.

A WAY OUT

EA anunció es increíble juego de acción que narra la historia de dos presidiarios que escapan de la cárcel, con el detalle de tener que jugarlo únicamente en modo cooperativo y en pantalla partida. Llegará en el 2018.

ANTHEM

También se presentó un adelanto del juego Anthem, un shooter ambientado en un mundo extraterrestre. Se sabe que los detalles del juego los presentará Microsoft, aunque el título no será exclusivo de Xbox.

FIFA 18

Se anunció el regreso de Alex Hunter, protagonista del modo historia de FIFA 17 (detalles de The Journey aquí), que nos traerá sorpresas en el FIFA 18.

NBA LIVE 18

Al igual que FIFA 18 y Madden NFL 18, NBA también tendrá su modo historia. Se llamará ‘The One’. La diferencia es que con este personaje, podrás jugar en partidas callejeras.

STAR WARS GALAXY OF HEROES

Finalmente, se presentó un avance del juego para móviles de Star Wars inspirado en la serie animada Star Wars Rebels. Este juego RPG, estará disponible en Android y iOS.