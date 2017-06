Los fidget spinner son el hit del año. ¿Qué es un fidget spinner? Se trata de un juguete a base de rodajes y que se gira con los dedos. Se asegura que el uso de fidget spinner combate el estrés y ahora ha superado esta función para convertirse en una moda.



Así, ha pasado poco tiempo para que los fidget spinner sean más que una curiosidad viral y un negocio para Amazon y otras tiendas virtuales. ¡Hasta Cristiano Ronaldo vende fidget spinner! Pero el éxito ha ocasionado que algunos fabricantes de fidget spinner olviden un aspecto fundamental hacia sus productos: la seguridad. Es que los fidget spinner que vienen con Bluetooth para escuchar música a través de sus pequeñísimos altavoces, están incendiándose en plena carga.



Así como lo lees. Dos usuarios en Estados Unidos han reportado incidentes de riesgo donde los causantes son los fidget spinners que, por poco, no acaban en tragedia. Ambos sucesos, en Michigan y Alabama, reportaron que las baterías internas de los fidget spinner empezaron a arder mientras estas estaban enchufadas cargándose. El fuego, en los dos casos, acabó derritiendo el juguete.



> Fidget Spinner: ¿Qué pasa cuando acoplas tres cohetes?



>Fidget spinner, el enviciante juego que fue creado para ayudar a niños con autismo [VIDEOS y FOTOS]









Kimberly Allums, de Alabama, le dijo al medio local WBRC que a solo 10 minutos de salir de su casa por todo el día, su hijo empezó a gritar “¡fuego!”. Era el fidget spinner envuelto en llamas. El aparato no había completado 45 minutos de carga, declaró. Según la usuaria, el gadget era de fabricación china.



EL TEMIBLE GALAXY NOTE 7

No es la primera vez que tenemos noticia de que dispositivos electrónicos de uso personal y cotidiano se incendian o explotan en los últimos años. Antes estuvo el escandaloso fallo del Samsung Galaxy Note 7, o los hoverboards, prohibidos en Estados Unidos y la mayoría de países de Europa por la misma causa.



En el caso del móvil de la empresa surcoreana, la batería original del Galaxy Note 7 tenía una carcasa externa demasiado pequeña para sus componentes internos, lo que podía causar cortocircuitos o explosiones. En el caso del hoverboard, que causó accidentes por también explosiones de sus baterías, evidenció un calentamiento anormalmente alto que ocasiona la fundición del plástico y la ignición de la batería, según las autoridades estadounidenses. En todos los casos, la batería no era lo suficiente resistente para soportar los altos niveles de calor ocasionados por la carga. Los fidget spinners, al ser tan pequeños y verse inofensivos, podrían estar saltándose las regulaciones de seguridad en medio de la fiebre por las ventas.



En cuanto a los recientes sucesos, la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC) indicó que que está investigándolos, y recomendó a los usuarios “permanecer con sus productos mientras están cargando sus baterías”.

Fuente: Nmas1