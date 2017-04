Galaxy S8: Samsung lanzó su nuevo Smartphone y estas son sus novedades

Así como a muchos nos gusta vestir y vernos bien, los Smartphones también apuntan a tener un diseño que cautive la mirada de los usuarios. Samsung parece haberlo logrado, pues desde que lanzó los nuevos Galaxy S8 + y Galaxy S8, hace poco más de 24 horas, se ha convertido en tendencia por su cuerpo ‘todo pantalla’ o pantalla Infinty, como ellos lo han bautizado.

Pero además de su atractivo aspecto, estos teléfonos trajeron algunas otras sorpresas y cambios con respecto a sus predecesores, el Galaxy S7 edge y el Galaxy S7. Pero ¿Qué tanto puede cambiar un teléfono de una versión a otra? A continuación lo descubriremos.





DISEÑO

Hoy en día, la pantalla lo es todo. Samsung lo sabe y es por eso que decidió ocupar casi el total de su cuerpo con su pantalla Infinty, de 5,8 pulgadas en el Galaxy S8 y 6,2 pulgadas en el S8 +, con relación de aspecto de 18.5:9 y resolución súper AMOLED de 2960x1400 píxeles. Además, reemplazó su diseño biselado por una superficie lisa y continua, sin bonotes ni ángulos.

Para esto, la empresa surcoreana decidió colocar su lector de huella digital a la parte trasera del dispositivo, junto con el logo y la cámara posterior. También, presenta una entrada USB tipo C.

CÁMARA

Lo que muchos quieren saber, es qué tanto ha evolucionado la cámara de uno de los teléfonos que más destaca en este rubro. La verdad, no mucho, pero no decepciona. Conserva los 12 MP (1,7 f) en la posterior y 8 MP (1 f) en la trasera, que cuentan con su sensor Dual Pixel, la cual permite fotos más vivas y nítidas.

El detalle está en su captura de video, pues ahora permite grabar en resolución 4k, lo cual convierte a este dispositivo en una filmadora muy buena.

RENDIMIENTO

La potencia del celular queda garantizada con su procesador Qualcomm Sanpdragon 835 de 8 núcles (cuatro de 2,35GHz y cuatro de 1,9 Ghz), con el nuevo proceso de fabricación de 10nm. Además, cuenta con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna que pueden expandirse hasta los 2 TB.

Y además de conservar la certificación IP68 (resistencia al agua y al polvo) cuenta con un lector de iris, ofreciendo un mejor nivel de seguridad al equipo. También cuenta con un detector de presión que está colocado en el botón de inicio y que le permitirá darle distintas funciones a esta herramienta.

No podemos dejar de lado la batería, que es de 3 000 mAh (s8) y 3 500 mAh (S8+), lo cual garantiza una duración de un día completo, a más, en máximo rendimiento. Ambos trabajan con Android 7.0 Nougat.

Aún no se conoce el precio del equipo, pero se sabe que dentro de los próximos dos meses estaría llegando a nuestro país.