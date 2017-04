Google anunció algo sobre Gmail que te alegrará el día [VIDEO]

¡Al fin! Google anunció que ahora las cuentas de Gmail, su servicio de correo electrónico, pueden recibir archivos que sumen 50 MB. Esto beneficiaría a muchos usuarios que ahora apelan a otras plataformas para la transferencia de muchos archivos de diverso tamaño.



Tal como indicó Google en su blog oficial, los usuarios podrán recibir hasta 50MB de archivos, pero las fotos y videos no deben sobrepasar los 25MB. Si bien no es lo ideal, por algo comenzamos.



Ahora hay que mencionar que los usuarios no estén contentos del todo, pueden apelar a Google Drive u otros servicios como Dropbox para almacenar archivos de un tamaño superior o que sobrepasen el peso indicado.



En las redes sociales, no han sido pocos los que manifestaron su alegría por la buena nueva de Google. ¿Acaso esta es la previa a una ampliación en el tamaño y peso de transferencia de archivos?

