Halloween: Google nos dice de qué se disfrazarán los peruanos en base a sus búsquedas

En este Halloween, Google señala que los disfraces más populares que escogerán los peruanos serán los de Pokémon, El Guasón y Drácula. ¿Y cómo lo sabe? Pues simple, evaluando las búsquedas relacionadas a la Noche de Brujas utilizando su herramienta de tendencias Google Trends.



Un dato interesante que revela Google es que las consultas de los peruanos en el famoso buscador de Internet vinculadas al Halloween, se disparan 10 días antes de la celebración de la festividad siendo Tacna, Arequipa, Huancavelica, Pasco y Tumbes las regiones en donde se registra el mayor interés.



Términos como “calabazas”, “colores tradicionales”, “disfraces”, “fotos compartidas”, “imágenes extrañas”, “chistosas”, “gifs animados”, entre otros figuran en las tendencias de búsquedas que acompañan la palabra “Halloween” realizadas por los usuarios de Google.



Pero eso no es todo ya que al buscar “Maquillaje para Halloween”, Google indica que sus usuarios pueden encontrar no solo tutoriales de maquillaje sino fotos, ideas y consejos para lograr que su disfraz destaque de los del resto en esta noche de miedo.



Y como es obvio, entre los términos más buscados no podían faltar los de “disfraces para Halloween” y “decoración en Halloween” para asegurar que el usuario vista y celebre esta fecha a lo grande recolectando ideas para sus trajes, así como para ambientar sus celebraciones.

