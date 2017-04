Huawei Fit: Probamos este wearable y esto opinamos

Los wearable han dejado de ser un lujo para convertirse en una herramienta que todos los usuarios tecnológicos han adaptado a su día a día. Es el caso de los Smartwatch, que en los últimos años han dejado de ser un simple accesorio que nos facilitaba el uso de nuestros Smartphones para convertirse en un asistente independiente.

Ese es el caso del Huawei Fit. Un reloj inteligente enfocado en monitorear nuestra actividad física, con el fin de invitarnos a llevar una vida más saludable. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar este wearable de Huawei por unas semanas y estas son nuestras conclusiones.

SENCILLO Y ATRACTIVO

Dicen que todo entra por los ojos, y es cierto. Nadie compra un accesorio que no va con su personalidad. Lo genial del Huawei Fit es que su diseño es tan sencillo que calza con todo. Podríamos decir que es entre casual y deportivo.

Cuenta con una pantalla táctil LCD con resolución 208x208 y su correa viene en presentaciones naranja o negro. No tiene una interfaz a colores, sino en blanco y negro, aunque ese no es un problema, sobre todo porque no tendrás problemas para verlo en la oscuridad ni cuando hay mucha luz.

EL PERFECTO COMPAÑERO

Lo que hace genial a este dispositivo, es que está tan pendiente de tu actividad física como si tratase de tu mejor amigo. Cuenta cuántos pasos das durante el día, felicitándote por tus logros o poniéndote algunos retos. Además, puede decirte cuántas calorías has quemado al día, todo esto gracias a la app Huawei Wear, que debes descargar desde el teléfono que vincules a este reloj.

Otro punto a favor es que tiene certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo, así que si quieres nadar por unos minutos como parte de los ejercicios que realizas, no tendrás ningún problema.

En mi caso, soy un amante del fútbol, y puse a prueba el Huawei Fit con este deporte. La tranquilidad de tener un reloj que no se dañe con el sudor, hizo que olvidara por completo que lo llevaba puesto y que solo lo mire al final del partido para ver mis resultados.

Además, la batería de este wearable dura cerca de 8 días, por lo que no necesitas estar al pendiente de la carga de energía del equipo.

¿SMARTWATCH?

Hay que resaltar que este teléfono no es un Smartwatch al 100%, sino más un fit tracker (monitorea tu actividad física), aunque con la ventaja de poder ser alertado de tus llamadas telefónicas y de permitirte visualizar tus mensajes de texto y Whatsapp. La única desventaja de no poder contestar llamadas ni mensajes.

CONCLUSIÓN

Es un equipo práctico, útil, seguro y económico que te ayudará a mejorar tu calidad de vida. La duración de la batería ofrece una mejor experiencia al no mantenerte al pendiente de la carga del equipo. Y aunque es cierto que nos hubiese gustado tener una interfaz un poco más colorida y poder responder mensajes desde el dispositivo, hay que recordar que la función principal del Huawei Fit no es la comunicación, y que este más bien es un plus de este reloj.

DATO: De momento, el Huawei Fit solo se vende en pack junto con el Huawei Mate 9 en Claro. Si quieres adquirirlo de manera independiente, Amazon es una alternativa. Allí lo encontrarás a US$ 120.