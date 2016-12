'Call of Duty: Infinite Warfare' lleva la guerra futurista al espacio exterior [VIDEOS y FOTOS]

El espacio, la frontera final. Ese fue el escenario escogido por Infinity Ward para desarrollar la trama de Call of Duty: Infinity Warfare (PlayStation 4, XBOX One y PC), la más reciente entrega de la popular franquicia que sigue la línea futurista establecida por sus predecesores Advance Warfare y Black Ops III. Sin embargo, muchos no pudieron evitar hacerse esta pregunta tras ver el pomposo tráiler con el que fue anunciado meses atrás: ¿Es más de lo mismo o es el inicio de un esperado cambio de esta saga?



Con una trama desarrollada en un futuro quizá no muy lejano, Call of Duty: Infinite Warfare narra el conflicto entre la Alianza Espacial de las Naciones Unidas (UNSA por sus siglas en inglés), grupo dedicado a la exploración y colonización de otras zonas del cosmos de manera pacífica, y el Frente de Defensa Colonial (SetDef), facción terrorista que busca el control de todo el sistema solar.



Nosotros tomaremos el rol del capitán Nick Reyes, quien tendrá como misión la de ganar esta nueva batalla en favor de la Tierra emprendiendo diversas misiones en distintos planetas y satélites de la Vía Láctea para erradicar las fuerzas rebeldes comandas por el almirante Salen Kotch, caracterizado por el actor británico Kit Harington, mejor conocido por su papel de Jon Snow en la popular serie Game of Thrones.



QUÉ OFRECE

Desde aquí es donde notamos algo que separa a Call of Duty: Infinite Warfare de sus predecesores: el uso de naves espaciales llamadas Jackals para completar ciertas misiones secundarias del modo campaña, en los cuales los combates áereos son el plato principal.



Otro punto a destacar de Call of Duty: Infinite Warfare es su doblaje al español latino, que si bien es cierto es algo que muchos prefieren ignorar al momento de jugar (en lo personal, prefiero jugar en el idioma original para no pasar por alto ninguno de los diálogos que pierden cierto sentido al ser traducidos), las caracterizaciones de las voces escogidas cumplen con su cometido al igual que sus pares en inglés.



Respecto al apartado visual, Call of Duty: Infinite Warfare se la jugó por el lado conservador y no tiene muchas diferencias respecto a sus antecesores ya que usa el mismo motor gráfico de Advanced Warfare y Black Ops III. Los escenarios y el diseño de personajes parece un calco de su entrega previa, aunque se aprecia el esfuerzo que pusieron en las cinemáticas respecto a los combates espaciales.



En el modo multijugador local y online, que es el preferido por la fanáticada de Call of Duty, Call of Duty: Infinite Warfare no aporta nada diferente, ya que repite casi en su totalidad los especialistas, armamento y opciones de personalización, así como la distribución del arsenal y equipo y las rachas de puntos vistos en sus dos anteriores entregas salvo contadas excepciones. Y en los mapas la situación es la misma.



Otro modo de Call of Duty: Infinite Warfare es Zombies in Spaceland, que al igual que el del Black Ops III (que ahora escoge el espacio como escenario principal) se puede jugar en modo de un jugador y en cooperativo online.



CONCLUSIÓN

A excepción de las naves espaciales y un modo campaña cuya historia es envolvente, Call of Duty: Infinite Warfare apuesta por lo seguro y repite la misma fórmula vista en sus anteriores entregas Advanced Warfare (2014) y Black Ops III (2015), haciendo que sus fanáticos más asérrimos opten por buscar nuevos modos de juego en otros ‘shooters’ que han salido este año como Titanfall 2 (en la que los robots gigantes se roban el show), Battlefield 1 (ambientado en la I Guerra Mundial) o incluso Star Wars: Battlefront (que es como si estuvieras en una de las épicas batalles galáticas de la popular saga de ciencia ficción).



¿Es tiempo que Call of Duty, al igual que las franquicias de superhéroes en los cómics y películas, tenga un reinicio? Quizá, pero de lo que sí estamos seguros es que los cambios que ha ido introduciendo poco a poco ayudan a mantenerlo vigente como uno de los referentes de su género.



Si quieres probar Call of Duty: Infinite Warfare antes de comprarlo, pues estás de suerte ya que desde el 15 al 20 de diciembre podrás descargar completamente gratis el modo Campaña, Multijugador y Zombies en Spaceland y probarlo (con ciertas limitaciones). Para más información, visiten el blog de Activision.



* Gracias a Solutions2Go, representante oficial de PlayStation en Latinoamérica, por facilitarnos una copia de Call of Duty: Infinite Warfare para el análisis respectivo del juego.

