Katsuhiro Harada invadió Lima con Tekken 7 y demostró por qué su juego sigue siendo el rey de los fighting games

Lima se llenó de golpes y luchas sin cuartel. No, no estamos hablando de alguna pelea campal entre barras bravas o invasores de terrenos sino del Collision 2017, torneo de videojuegos de pelea que tomó por asalto durante todo este fin de semana un conocido hotel en Miraflores y que contó con dos invitados de lujo: Katsuhiro Harada, histórico productor de la saga Tekken, y Michael Murray, parte del equipo de desarrollo de la franquicia, que visitaron por primera vez al Perú gracias a Bandai Namco Latinoamérica, auspiciador del evento.



El motivo de la visita de Katsuhiro Harada y Michael Murray también tenía otro propósito: presentar a los gamers peruanos Tekken 7, la más reciente entrega del juego que llegará a América este 2 de junio con su versión para consolas PlayStation 4, Xbox One y Steam tras haberse lanzado previamente en marzo de 2015 en los ‘pinbols’ de Japón. Este juego también fue el plato principal del Collision 2017, que ofrecía torneos de otros conocidos ‘fighting games’.



En una breve entrevista, Trome tuvo la oportunidad de sentarse con Katsuhiro Harada y Michael Murray y conversar con ambos sobre qué sorpresas no tendrá deparadas Tekken 7. Un detalle a mencionar es que en este diálogo Michael Murray fungió de nuestro traductor, ya que Katsuhiro Harada solo hablaba en japonés y su inglés no era muy fluido pero igual se las arreglaba para comentar de vez en cuando algunas cosas en ese idioma.



Otro dato a mencionar es que debido al poco tiempo del que disponíamos para hacer la entrevista –10 minutos por medio– no tuvimos la oportunidad de hacerle más preguntas a Katsuhiro Harada, sin embargo, los colegas de Más Consolas de RPP Noticias y MásGamers que nos antecedieron pudieron tocar estos temas con el histórico productor de la saga de Tekken.







En el Perú, Tekken fue un juego que dominó los ‘pinbols’ durante sus primeras entregas. En Tekken 7, ¿experimentaremos el mismo ‘feeling’ al jugar esta versión para consolas de la última generación como PlayStation 4? ¿Cuáles serán algunas de las nuevas características que este juego tendrá para dicha consola?

Bueno, es algo difícil hablar de los ‘pinbols’ porque de hecho no muchos preguntan por ellos pero no hemos cambiado nada. Siempre que Tekken sale de los arcades, parchamos el juego puliendo todos los detalles posibles y lo lanzamos en consolas. Son cosas que salen de nuestro control.



Por ejemplo, en Japón los ‘pinbols’ siguen vigentes y en otras partes de Asia pero en el occidente, en los Estados Unidos o incluso en Latinoamérica, los arcades ya no existen. No hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Creo que para responder la segunda parte de tu pregunta, a esta edición de Tekken simplemente no solo le añadimos algunas nuevas mecánicas sino lo cambiamos desde la base porque tratamos de quitar algunas que eran demasiado complejas, como la de no poder levantarse del suelo ante el ataque continuo de un rival debido a la falta de opciones evasivas o la de ser arrinconado sin poder escapar durante los combos.



Hemos cambiado las mecánicas básicas en esa parte para hacer del juego más accesible pero también añadimos algunas mecánicas nuevas como los Rage Art, Rage Drive y el Slow Motion que lo hacen parecer más entretenido. Así que tratamos de hacerlo más accesible, divertido y nuevo para todos los demás pero también para los que miran el juego y no saben mucho sobre Tekken, así que tratamos más placentero para todos estos grupos.







¿Tekken 7 tendrá un modo tutorial qué explique sobre las nuevas mecánicas que presentan? ¿Qué opina sobre ellos? Esto debido a que recientemente algunos fighting games como Guilty Gear Xrd Revelator han incluido esta opción para explicar su estilo de juego.

Es una explicación muy larga la que Harada-San acaba de dar pero es algo que muchas personas a menudo tienen una opinión muy marcada sobre el tema sobre los tutoriales que te explican todo sobre el juego pero él no opina de esa forma, ya que se pregunta verdaderamente cuántas personas de hecho han completado el tutorial de todo el resto que también se compró el juego o cuán competentes son el juego después de completarlos.



Esto fue un gran tema de debate también durante la realización de Tekken Tag Tournament 2 cuando hicimos Fight Lab, yo de hecho estaba a cargo de eso, en pensar de hacer una especie de tutorial explicativo como el que mencionas pero esta conversación exacta surgió en aquel entonces (risas).



Un juego necesita ser divertido por encima de todo así que de nada sirve si no vas a disfrutarlo o lo dejas a mitad de camino. Así que, tomamos un enfoque diferente al no tener un tutorial muy largo que te enseña a hacer de todo en el juego, es más una parte que da pie a hacer cosas más alucinantes o que son demasiado complejas en primer lugar pero también hay formas más divertidas para lograrlo como las que incluimos en el Modo Historia. Cuando la gente empieza a jugar Tekken 7, están jugando un juego pero también dándose cuenta que están aprendiendo ciertas mecánicas del mismo tiempo. Así que es un enfoque distinto.







Esta será la primera vez que la saga de Tekken ofrecerá contenido descargable (DLC). ¿Qué podremos esperar de él? ¿Serán acaso nuevos personajes o escenarios?

Es algo de lo cual no podemos dar muchos detalles al respecto pero lo único que podemos decir es que es contenido descargable pagado para extender la vida del juego así que no va a ser como, por ejemplo, el primer pack DLC será Roger (risas). Queremos que sea algo que sorprenda al jugador así que esos son nuestros planes. Es todo lo que podemos decir.



Una última pregunta, ¿Tekken 7 saldrá para la Nintendo Switch?

No podemos decirlo. Nuestra compañía nos dijo que no podemos hablar nada sobre la Nintendo Switch.

