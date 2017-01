Naruto: Sigue las aventuras del anime en PlayStation 4, Xbox One y Steam encarnando a su hijo Boruto [VIDEO y FOTOS]

Si bien el anime de Naruto llegó a su fin el año pasado, las aventuras del popular ninja continúa en el mundo de los videojuegos. Bandai Namco lanzó el tráiler de Road to Boruto, la expansión de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 que estará disponible a partir del 3 de febrero para PlayStation 4, Xbox One y PC vía STEAM.



En Road to Boruto, expansión que presenta a una nueva generación de ninjas, los jugadores encarnarán a Boruto Uzumaki, el hijo de Naruto Uzumaki, séptimo Hokage de la Aldea Oculta de la Hoja y recordado protagonista del anime, en una nueva aventura repleta de acción y villanos.



Road to Boruto, la expansión de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, también les permitirá librar todo tipo de combates con nuevos personajes, como Sarada Uchiha, Mitsuki, Hokage Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha Errante en los modos “Partida Libre” y “Combate en línea”, cada uno con nuevos movimientos y técnicas ocultas.







Road to Boruto estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, vía STEAM, por un valor de US$19,99 para quienes ya tengan su copia de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. El juego base y la expansión también se pondrán a la venta juntos, en todas sus versiones, a un precio sugerido de US$49,99.





QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.