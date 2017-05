Pokémon GO: Todo lo que tienes que saber sobre la Semana de la Aventura [VIDEO y FOTOS]

La fiebre por el videojuego de realidad aumentada Pokémon GO continúa. Hace unos días se realizó una celebración dedicada a los atributos de los pokemones tipo planta, gracias a esta muchos entrenadores pudieron tener acceso a más de 200 millones de este tipo de criaturas. Esta vez se repite, pero con pokemones de tipo roca.



El nuevo evento se llama "Semana de la aventura", en el cual habrán muchas posibilidades de capturar a pokemones de tipo roca. Además, habrán muchas novedades para los fans del videojuego de realidad aumentada Pokémon GO.



La "Semana de la aventura" empieza el 18 de mayo desde la 1 de la tarde y termina el 25 de ese mes a la misma hora ¿Cuáles son las novedades que ofrece este nuevo evento de Pokémon GO?



Habrán más objetos en las pokeparadas y las Poke Balls estarán al estarán al 50% de su precio en la tienda. Además, nuestro pokémon encontrará caramelos cuatro veces más rápido de lo que lo hace habitualmente. El evento celebrará sobre todo al pokemon Aerodactyl, criatura que es muy difícil de encontrar. Alerta fanático de Pokémon GO.