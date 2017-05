Tekken 7: El ¿episodio final? de la historia de una de las familias más famosas de los fighting games [VIDEOS y FOTOS]

Get ready for the next battle! El Torneo del Puño de Hierro llega a las consolas de la nueva generación de videojuegos con su séptima entrega tras un largo tiempo destruyendo joysticks en los arcades de Japón. Tekken 7: Fated Retribution trae de vuelta lo mejor de los combates cuerpo a cuerpo en lo que (aparentemente) sería la conclusión de la encarnizada historia de los Mishima, teniendo como plato principal el esperado combate entre Kazuya y Heihachi.

Mi primera experiencia con el Tekken 7: Fated Retribution empezó con una conversación que tuve en el Collision 2017 organizado en Lima con Katsuhiro Harada y Michael Murray, responsables del desarrollo del juego, en la que nos habló sobre sus nuevas características en su modo de juego, como son los Rage Arts y Rage Drives, los cuales le dan un giro interesante a los combates ya que su ejecución oportuna puede definir el rumbo de un combate.

Otro dato adicional sobre el modo de juego es que los movimientos que quitan más energía (como el puñetazo cargado de Paul Phoenix, una técnica que ha acabado con más de una amistad en los combates 1vs1 contra un amigo) mientras se estén ejecutando, el personaje podrá resistir algunos golpes hasta que logre conectar el ataque al enemigo o, en su defecto, este logre esquivarlo con uno paso lateral. Ese es un detalle a tomar en cuenta al momento de saltar a los combates.

El roster de Tekken 7: Fated Retribution es uno de los más nutridos de todas las entregas, aunque destacan algunas notables ausencias (como la del canguro Roger, por controversias con grupos defensores de los animales) pero sorpresivas adiciones (como la de Akuma de Street Fighter) y nuevos personajes como Kazumi Mishima (madre de Kazuya y esposa de Heihachi), Claudio Serafino, Shaheen, Katarina Alves, entre otros.

Sobre los DLC de Tekken 7: Fated Retribution (un campo en el que la popular saga incursiona a partir de esta entrega) son tres los anunciados hasta el momento: un nuevo modo y más de 50 atuendos alternativos para los personajes, dos personajes exclusivos con licencia de otro juego y un pack con 35 atuendos adicionales. Todos ellos serán lanzados tras la llegada del juego a las tiendas a partir de este 2 de junio.

Sin embargo, todo el contenido propio del juego (trajes, máscaras, escenas cinemáticas, ilustraciones y demás) podrá ser adquirida con la moneda del juego, que dicho sea de paso, es muy generoso a la hora de premiar al jugador (un dato adicional: solo por terminar el modo historia en el modo normal te recompensan con 3 millones, así que imagínate lo que podrás comprar si lo completas en los niveles más difíciles).

Y si eres de los fanáticos del puroresu (forma como se le denomina a la lucha libre en Japón), Tekken 7 cuenta con varios atuendos relacionados al Bullet Club y Chaos, dos de las facciones más populares de la compañía New Japan Pro Wrestling, así como movimientos finales para King de algunas de sus estrellas más reconocidas (como el famoso Rainmaker de Kazuchiko Okada) gracias a un acuerdo de exclusividad con Bandai Namco.

Respecto al modo online, tuve ciertos problemas técnicos para probarlo (estuve entre un cambio de módems y de velocidad de conexión con mi proveedor de Internet) pero buscando información en páginas especializadas muchos señalan que el online con regiones como Europa y Asia los matchmakings podían realizarse sin problemas. Tras el lanzamiento mundial de Tekken 7: Fated Retribution actualizaremos esta sección y les daremos nuestras impresiones.

Por lo demás, Tekken 7: Fated Retribution es una compra definitiva si eres un fanático de los fighting games (el ¿cierre? de la historia entre Kazuya y Heihachi así como la aparición estelar de Akuma, uno de los personajes más populares de este género en un juego en el que jamás se le imaginaría presente y cuya inclusión juega un papel muy importante en la trama) y debes darte una oportunidad de probarlo si eres nuevo en esta clase de géneros.

Tekken 7: Fated Retribution llegará a las tiendas a nivel mundial este 2 de junio para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam. Gracias a Bandai Namco Latinoamérica por habilitarnos una copia antes de su lanzamiento para poder publicar nuestras impresiones de uno de los juegos más esperados del año.

