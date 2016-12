The Last Guardian se presentó en Perú con una muestra exclusiva de su gameplay en pantalla de cine [VIDEO y FOTOS]

A lo grande. Así se vivió anoche la presentación de The Last Guardian, videojuego exclusivo de PlayStation 4 que es considerado como la obra cumbre del diseñador japonés Fumito Ueda, que tras casi una década gestándose finalmente vio la luz en medio de rumores de cancelaciones e incluso el salto generacional de una consola.



Solutions2Go, representante oficial de PlayStation en Latinoamérica, decidió que la presentación de The Last Guardian en el Perú sea una experiencia memorable a modo de compensación por los casi 10 años de larga espera y por ello decidieron realizar una proyección especial gratuita del gameplay en una sala de una conocida cadena de cines.



En el evento, al que acudieron decenas de amantes de los videojuegos, pudimos experimentar alrededor de media hora del gameplay de The Last Guardian, en la que conocimos cómo empezó a formarse el vínculo entre el pequeño protagonista y Trico, un animal mítico al que deberás guiar a lo largo del juego. El sonido envolvente de la sala, sumado a la calidad de imagen en la gran pantalla, convirtieron esa experiencia en algo memorable.



Al final de la proyección, Solutions2Go sorteó algunas sorpresas para los asistentes, entre las que figuraban merchandising relacionado a The Last Guardian así como dos copias del videojuego exclusivo para PlayStation y su consola PlayStation 4.



Si no pudiste asistir, no te preocupes, que los organizadores señalaron que esta no será la única vez que realizarán este tipo de eventos relacionados con los próximos lanzamientos de videojuegos exclusivos para PlayStation, sobre los cuales les informaremos cuando sean anunciados.

