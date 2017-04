¡Nintendo Switch llegó! La espera de los amantes de los videojuegos terminó. La Nintendo Switch finalmente se lanzó al mercado y Trome fue uno de los medios que tuvieron la oportunidad de probarla en exclusiva gracias a la tienda online Linio Perú, que nos invitó a sus oficinas para tener un cara a cara con la nueva consola de Nintendo, una de las principales desarrolladoras de videojuegos.



En primer lugar, lo que más llamó nuestra atención de la Nintendo Switch fue su tamaño: sus 6.2 pulgadas de pantalla LCD IPS se disfrutan al máximo, además es multitáctil y, ofrece una mayor calidad que la de la nueva versión del Nintendo 3DS.



Si la Nintendo Switch se usa en su modo portátil (tablet), tiene una carga útil de 6 horas, la cual se reduce a la mitad al usarse juegos con mayor potencia gráfica como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Cabe mencionar que la calidad HD de la Nintendo Switch se aprecia mejor cuando se conecta al televisor, donde pudimos jugar unos minutos '1-2 Switch', uno de los títulos que acompañan al lanzamiento de la nueva consola de Nintendo.



Nuestro primer contacto con los Joy-Cons, los nuevos joysticks del momento, fue algo muy peculiar ya que si bien aparentan ser algo frágiles, esta idea queda atrás cuando entran en acción ya que son capaces de resistir cualquier experiencia de juego.



Además, los Joy-Con pueden usarse unidos a la Nintendo Switch en modo portátil, o separados para jugar con otra persona en cualquier momento y lugar. Cada uno tiene un stick de movimiento, cuatro botones y dos botones superiores.



En el aspecto técnico, cada Joy-Con cuenta con un acelerómetro, giroscopio, y también vibración háptica (llamada vibración de alta definición) que nos permite sentir formas y texturas en los diversos juegos de la Nintendo Switch.



Un ejemplo de esto fue lo que experimentamos al jugar Ball Count, uno de los 28 mini-juegos de '1-2 Switch', donde al mover el Joy-Con de lado a lado como si fuera una cajita, teníamos que adivinar cuántas canicas había adentro usando la vibración y el sonido.

Cabe resaltar que cada Joy-Con es diferente del otro. Por ejemplo, el izquierdo tiene un pequeño botón que permite hacer capturas de pantalla, aunque por ahora no permite grabar videos; mientras que el derecho tiene un sensor infrarrojo de distancia de objetos que se activa con determinados juegos, y también un lector NFC que reconoce otros Joy-Cons y jugar con ellos.



Otro dato relevante de la Nintendo Switch es que nos permite conectar hasta 8 Joy-Cons en modo offline utilizando una sola consola. “Según anunció Nintendo, el modo online va a tener una suscripción de pago, aunque por el momento podrá utilizarse gratis”, nos comentó Claudia Perry, jefa de la Categoría Videogames de Linio Perú.



¿Y el precio? Pues el precio base de la Nintendo Switch a través de Linio Perú es de S/ 1699 con una garantía de un año. Cabe precisar que si la consola falla durante aquel tiempo, esta podrá ser reemplazada por una nueva que también tendrá un año de garantía.



Linio Perú también ofrece un combo de una consola Nintendo Switch y el juego '1-2 Switch' a S/ 1899 y si solo deseas adquirir los juegos están tendrán un precio de S/ 209 (1-2 Switch) y S/ 239 (The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Just Dance 2017).



También ofrecerán próximamente otros tres juegos: Skylanders, Has been heroes y Super Bomberman R a precios por confirmar. Para más información sobre los diversos accesorios de la Nintendo Switch que tienen en catálogo, pueden ingresar a este enlace.

CONCLUSIONES

Sin duda, la Nintendo Switch aspira a superar a su antecesora Wii U en varios aspectos y el concepto del híbrido entre el juego casero y portátil es simplemente innovador. Sin embargo, como toda nueva consola, es recomendable no dejarse llevar por la emoción y esperar un tiempo antes de adquirir una.



¿Los motivos? Pues su catálogo de juegos es escaso y como todo nuevo sistema quizá sea propenso a fallos o polémicas. Solo queda estar pendiente a las publicaciones de medios especializados sobre el impacto que la Nintendo Switch va a causar en el mercado gamer desde su lanzamiento oficial.



Sin duda, para la temporada navideña estamos más que seguros que cualquier eventual fallo será resuelto y la Nintendo Switch será incluida en la listas de regalos de más de uno, ya sean grandes o chicos.

