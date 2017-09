¿Quieres enrumbarte en aventuras llenas de acción, aprender sobre distintas culturas y sus mitologías y disfrutar de conversaciones llenas de sarcasmo? Pues Uncharted The Lost Legacy es el videojuego que andabas buscando.



Desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para PlayStation 4, Uncharted The Lost Legacy es un spin off de la saga de Nathan Drake que finalizó con A Thief’s End y un final que no muchos pensaban que se llegaría a dar, dada la accidentada historia del popular cazador de tesoros con las mujeres.



Y son precisamente estas últimas las que toman protagonismo en Uncharted The Lost Legacy. En esta ocasión controlamos a Chloe Frazer, compañera de Nathan Drake en anteriores entregas del juego en su búsqueda de un gran tesoro: el mítico colmillo de Ganesha.



Pero para lograr su objetivo Chloe contrata los servicios de una vieja conocida: la mercenaria Nadine Ross, quien busca retomar el control de Shoreline, un ejército privado que fundó su padre y del que se tuvo que alejar tras los eventos acontecidos en A Thief’s End.



Reseña de Uncharted The Lost Legacy

Otro personaje que hace una incursión en la trama del juego (a mitad de la historia) es Sam Drake, el hermano “perdido” de Nathan con el que tuvimos la oportunidad de jugar en A Thief’s End. Si bien mencionamos que se trata de un spin off, mas bien parece una secuela.



Sobre el aspecto jugable de Uncharted The Lost Legacy, Chloe y Nadine toman muchos aspectos de The Last of Us, otro juego desarrollado por Naughty Dog, ya que las mecánicas para lograr algunos objetivos dentro del juego requiere la ayuda de dos personas.



Otro punto a destacar es que Uncharted The Lost Legacy es un juego que todos pueden jugar, ya que la dificultad puede ajustarse tanto para aquellos que recién incursionan en esta clase de títulos como para los que quieren disfrutar al máximo de esta aventura.



Uncharted se ha caracterizado por presentar al jugador puzzles que realmente lo hacen a uno pensar y este videojuego no es excepción. Uno de los que más disfruté fue el de las sombras (que si logras hacerlo en menos de 10 movimientos obtendrás un trofeo especial).



Reseña de Uncharted The Lost Legacy

Los controles son muy similares a los de anteriores Uncharted, y el arsenal de armas que ahora tienes a tu disposición es mayor. Una de mis armas favoritas fue sin duda la P90, un subfusil automático muy versátil que me sacó de más de un apuro en el transcurso del juego.



El aspecto visual de Uncharted The Lost Legacy fue soberbio y no tiene nada que envidiarle a su antecesor A Thief’s End. Los escenarios naturales, los paisajes, la fauna y la arquitectura de los templos indios fueron sin duda uno de los aspectos que más disfruté.



Y este punto se vio amplificado con la función del Modo Foto, el cual se activa ingresando en cualquier momento al hacer pausa y activándolo, ofreciéndonos la oportunidad de capturar postales hermosas jugando con la diferentes opciones que ofrece. (Un ejemplo de ello son las fotos que acompañan esta nota. Todas fueron tomadas usando dicha opción)



Uncharted The Lost Legacy Modo Supervivencia y Multijugador

Sin embargo, si buscas un juego al que le quieras dedicar todo un fin de semana pues con Uncharted The Lost Legacy no tendrás esa chance, ya que es uno de los más cortos de la saga (con tan solo 10 episodios), que pueden ser terminados en alrededor de 8 horas.



Pero en lo que sí tiene mucho valor para volver a jugarlo es con los modos Supervivencia y Multijugador, que te asegurarán muchas horas de diversión probando tus habilidades de combate tanto personales como grupales.



Sin duda, Uncharted The Lost Legacy le hace justicia a las anteriores entregas de la saga y nos dejó a muchos con ganas de ver en qué otras aventuras podrían embarcarse Chloe y Nadine en busca de hacerse un nombre propio en este peligroso negocio.

