LG Súper UHD SJ9500: Analizamos este nuevo Smart TV de alta tecnología y esto opinamos

Hace unos años, la única forma de conectarse a internet y disfrutar de una película de alta resolución, era a través de una computadora. Hoy, esto es posible gracias al auge tecnológico de las SmartTV, que cada año dan pasos agigantados en evolución para mejorar la experiencia del usuario.

El nuevo Smart TV de LG Super UHD 4K SJ9500, es una gran prueba de ello. Este televisor presenta una gran gama de ventajas y herramientas que hace que el uso de este dispositivo para conectarte a internet, ver programas, usar redes sociales y demás, sea práctico y sencillo.

Nosotros pudimos testear este equipo por dos semanas y aquí te compartiremos todos los detalles de nuestra experiencia para que puedas conocer más a este televisor inteligente.

DISEÑO

El televisor que tuvimos a prueba era de 65 pulgadas, con resolución 3840 x 2160. Sí, una pantalla bastante grande que convierte tu sala en un cine privado. La pantalla LED con Nano Cell estaba delineada por una fina placa de aluminio, tan delgada que por momentos olvidábamos que estaba ahí.

El grosor del equipo era sorprendente. Apenas 6,9 mm, lo cual es bastante en un equipo que tiene bastante tecnología incluida. En la parte trasera tiene sus puertos de entrada (4 HDMI, 3 USB, 1 de antena o cable, 1 Ethernet, 1 mini Jack, Composite In para audio y video).

En la zona inferior esta la barra de Sonido, desarrollada por Dolby Vision y Harman Kardon, del cual vamos a entrar a detalle en breve. Todo el televisor sostenido por un soporte curvo ultra resistente hecho de metal, que mantiene totalmente estable al equipo (en caso no uses Rack).

Toda la instalación del equipo nos demoró apenas 10 minutos. Bastante rápido y sencillo de armar.

PANTALLA

‘Súper Ultra HD 4K’, suficiente como para saber que disfrutaremos de una gran experiencia en definición de imagen. El equipo trabaja a 60 fps, que hacían que la imagen se vea nítida y fluida. Todo esto se pudo aprovechar gracias a que el equipo cuenta con Netflix dentro de su abanico de accesos. Incluso, el control remoto tenía un botón de acceso directo que te permitía ingresar a la app de forma inmediata.

Probamos la experiencia, no solo con la sección 4K de Netflix o con los videos en formato Dolby Vision que tiene esta y que te permite sacarle jugo a la pantalla, también lo hicimos con algunos juegos de PS4 para probar la fluidez de imagen con la interactividad de los videojuegos.

No nos decepcionó. La verdad, nos sumergimos en el televisor como si estuviésemos dentro del juego. Mucho ayudó el audio (que ya describiremos). Tal vez, el único detalle estaba en los momentos de los negros. Pues cada que estábamos en una pantalla totalmente negra y aparecía una pequeña letra, un haz de luz que rodeaba esa palabrita. Aunque no llegaba a incomodar.

Hay que resaltar la opción de configuración HDR (High Definition Resolution), que podías graduar a tu antojo llevándola de leve a intensa de acuerdo al entorno en el que estabas mejorando la calidad del video.

SONIDO

Ya habíamos mencionado que fue desarrollado por Dolby Vision y Harman/Kardon. Lo que no te dijimos es lo genial que se escuchaba. La calidad de audio y la tecnología envolvente que tiene te sumergía por completo en la película, serie o juego que estabas viendo. Sin necesidad de utilizar amplificadores o algún dispositivo de audio adicional, el audio era limpio, detallado y potente.

Y enfocándonos en el tema dela potencia, nunca me animé a llegar al máximo de volumen del televisor (Por respeto a los vecinos). Y es que, apenas en los 20 puntos ya era suficiente para sentir que estabas en una sala de cine. Sí, eso quiere decir que este televisor podía armar la fiesta si lo usas como reproductor musical.

MAGIC REMOTE

Aquí estaba gran parte de la magia del Smart TV. El control remoto te permitía realizar muchas funciones, dándole muchas funciones de PC al televisor. Es decir, te facilita por completo las tareas. Lo primero que probamos fue su reconocimiento de voz. Este botón con un dibujo de micrófono que está sobre las flechas, te permite darle órdenes de búsqueda a la TV.

“Tráiler de Wonder Woman”, y con esa simple frase, el televisor te muestra todas las alternativas de esa orden de búsqueda sin tener que escribir. Para elegir tu opción solo debes apuntar el cursor en el video o pestaña que elijas. Sí, dijimos cursor, porque este control remoto te muestra un cursor en la pantalla como la de un mouse de PC.

El Magic Remote presenta atajos y funciones especiales que resultan de gran utilidad. El Magic Remote presenta atajos y funciones especiales que resultan de gran utilidad.

Y como también mencionamos, el remote tiene en su cuerpo dos botones peculiares: Netflix y Amazon, que se aliaron a la marca para que tengas un acceso directo e inmediato a estas aplicaciones. No necesitas entrar al menú inicial para hacerlo. Es directo e instantáneo.

Pero aquí no acaba todo. Dentro de las distintas funciones que presenta el control mágico de este televisor, están sus accesos directos.

Al dejar presionado el número cero, te aparecerá un menú en el que podrás asignar una función a cada uno de los 9 números. Es decir, con solo presionar por un segundo el 1, puedes dirigirte a HDMI 1, con mantener presionado 2 puedes ir al navegador, con dejar presionado 3 puedes ir al canal de tu novela favorita, o a Youtube manteniendo presionado el 4 y así sucesivamente. Es fácil rápido e inmediato.

Y no podemos terminar sin mencionar la función de Zoom, que te permite ampliar una parte específica de la imagen que estás viendo en vivo, o de alguna foto o video que tengas en un USB para que no te pierdas ni un detalle. Lo que me sorprendió en esta parte es que la imagen no se distorsionaba, mantenía su resolución y eso era genial.

DATOS

Hay que mencionar que el SJ9500 trabaja con sistema operativo WebOS 3.5. Trabaja con tecnología NannoCell, que ofrece mejora en brillo, contraste y definición de color, manteniendo la fidelidad de la imagen.

CONCLUSIONES

Este es un televisor que le hace honor al término 'inteligente' o 'Smart', ya que hace gran parte del trabajo. No es necesario que seas un experto en tecnología para que puedas manejar este dispositivo. Los atajos, los accesos rápidos, su función de 'mouse' y sus órdenes con comando de voz, facilitan completamente la tarea.

La tecnología NanoCell ha mejorado mucho la experiencia en cuanto a la imagen, solo nos queda observar ese ligero haz de luz que le quitaba el ambiente de oscuridad a esos momentos de negro, pero que, como mencionamos, no llega a quitarle la magia.