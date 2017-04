Amon Amarth por primera vez en Lima [VIDEO y FOTOS]

AMON AMARTH Los dioses vikingos del metal llegan por primera vez a nuestro país como parte de su gira ‘Jomsviking Latin American Tour 2017‘ que tiene como invitado especial al legendario ABBATH ex-Immortal, para dar un único concierto este 08 de junio en el Centro de Convenciones Festiva.





Amon Amarth no necesita presentación, ellos se han convertido en una institución dentro del metal desde hace ya muchos años.





El heavy metal es una forma de vida, pero no es para los débiles de corazón. La historia del metal está sembrada de recuerdos que se desvanecen de las vendas que se derrumbaron cuando los tiempos eran duros. Pero la historia está escrita por los vencedores, y Amon Amarth ha estado marchando deliberadamente del triunfo a un mayor triunfo durante las últimas dos décadas. Formados en medio de la fértil escena metalera sueca a mediados de los 90, estos musicos trajeron un nuevo sentido de drama y destrucción al mundo de la música pesada, propagando cuentos de la mitología vikinga y combate mortal sobre una devastadora banda sonora de ritmos aplastantes, Despertar, refrenes rebeldes. Desde el lanzamiento de su álbum de debut Once Send From The Golden Hall en 1998, la trayectoria de Amon Amarth fue firmemente hacia arriba, ya que la devoción de esta banda por recorrer el mundo y difundir su credo inspirador comenzó a resonar con hordas cada vez mayores de metaleros, Primero a través de Europa y luego, en verdadero estilo Viking, a través del Atlántico y en América del Norte.

Con cada álbum sucesivo, la reputación de Amon Amarth creció; Su arsenal de himnos heroicos ganando fuerza y profundidad al mismo tiempo. Quizás el avance más significativo se produjo con el clásico de hierro fundido Crepúsculo del Dios del Trueno en 2008, en la que el vocalista Johan Hegg, los guitarristas Olavi Mikkonen Johan Söderberg, el baterista Fredrik Andersson y el bajista Ted Lundström parecían perfeccionar su fórmula de pulverización, Puños en el aire y cambiar a un equipo creativo más alto. El impacto fue inmediato y vasto, y desde ese momento han sido imparables, ya que Surtur Rising (2011) y, más recientemente, Deceiver Of The Gods (2013) consolidaron ese éxito y tomaron el espectáculo explosivo y emocionante de Amon Amarth en todo el mundo. Más veces, y frente a un público cada vez mayor.





Una vez más despertando de su sueño posterior a la victoria, Amon Amarth debe volver con su álbum más monstruoso y espectacular hasta la fecha. Un tour-de-force del metal melódico cinemático que combina lo mejor del ala tradicional del género con el corazón y el corazón modernos, Jomsviking es un concepto inspirado en los mercenarios de élite vikingos de su título, concebido y escrito por Johan Hegg y llevado a la vida Por la banda que para la grabación se ve el baterista Tobias Gustafsson [ex-Vomitory] encajando perfectamente como un baterista especial de sesión de invitados.



"Deceiver Of The Gods fue muy exitoso para nosotros y tuvimos una buena carrera con eso e hicimos algunas excursiones realmente geniales", dice Hegg. "Incluso antes de cambiar a los bateristas para este disco tuvimos la idea de hacer un álbum conceptual. Era algo que nunca habíamos hecho antes y nos dio un desafío. Empecé a escribir la historia, entré en ella de todo corazón y una vez que comienzas a ir por ese camino no hay vuelta atrás”.



De lejos, su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el décimo álbum de Amon Amarth se despliega como una epopeya multidimensional de fusión de sinapsis, con innumerables momentos de grandeza metálica clásica y agresión mortal, pero también un nuevo dominio de la atmósfera y una dinámica evocadora que complementan perfectamente los máximos, Bajos y furiosas batallas de la narrativa de Hegg.

"Es una historia bastante simple en la que un joven está enamorado de una chica, pero desafortunadamente está casada. Él accidentalmente mata a un hombre cuando esto sucede y tiene que huir ", explica el líder. "Pero él jura tener venganza y ganar su espalda. No puede dejar de lado el pasado. Siente que le han hecho daño y que su vida ha sido destruida. La historia de la Jomsviking es el fondo - es la forma en que encuentra a volver y reclamar su venganza. La forma en que evoluciona la historia no es una historia feliz... ¡es una tragedia, supongo! Pero me gustan las terminaciones tristes, porque son las que más te afectan”.



Desde el ataque atronador de la declaración de apertura First Kill al triunfo victorioso del heavy metal de Raise Your Horns y al dramático drama del cierre Back On Northern Shores, Jomsviking suena colosal -gracias, una vez más, a los talentos supremos de Productor Andy Sneap - y confirma que Amon Amarth es más grande, audaz y mejor que nunca en 2016. Sin desviarse de su sonido de marca registrada ni restringido por ella, simplemente han evolucionado al siguiente nivel de poder metálico, ampliando sus horizontes sónicos al mismo tiempo Gloriándose en sus acaloradas influencias de metal.



"Cuando escribes un álbum como este, básicamente estás haciendo música para una película", dice Mikkonen. "Tienes que seguir ciertos estados de ánimo y tuvimos que averiguar dónde necesitábamos las canciones agresivas o los momentos más suaves o tristes, y luego tuvimos que encontrar las ideas correctas para eso. Fue difícil y fue un desafío, pero fue más divertido! Antes de escribir canciones típicas de Amon Amarth, pero esta vez nos sentimos como si tuviéramos que escribir algo diferente. Después de diez álbumes realmente necesitas un desafío. Nos enfrentamos al desafío y estamos muy orgullosos de lo que hemos creado”.



Sostenido por la presencia real de la legendaria vocalista de heavy metal Doro Pesch, quien hizo duo con Johan Hegg en la desgarradora ráfaga de A Dream that cannot be, Jomsviking vuela la bandera de lo auténtico, de sangre roja y heavy metal sin temor mientras hábilmente golpea a los metaleros de 'Amor infalible por cuentos épicos de heroísmo, lucha, amor, muerte y gloria. Sin duda el mejor disco de su carrera hasta la fecha, el décimo álbum de Amon Amarth está seguro de emocionar y deleitar a su base de fans global, mientras que el irresistible encanto del corazón cinematográfico de Jomsviking seguramente atraerá a más gente en el extraordinario mundo sonoro de esta banda. Esta campaña no se detendrá: 2016 será el año en que Amon Amarth conquistará el mundo como nunca antes.

"Sólo queremos ser más ", concluye Mikkonen. "Demostraciones más grandes, más producción, todo más grande y mejor. Estoy seguro de que va a ser así también. Hay un ambiente muy bueno en la banda y creo que va a ser un infierno de un año”.



"Los espectáculos son siempre absolutamente fantásticos", dice Hegg. "Cuando estás en el escenario, tocando, ya se trate de un festival o un club, y tienes esa conexión con la gente y siente esa reacción a todo el trabajo duro que has puesto, es cuando sabes que todas las dificultades que ' Ve experimentado durante los años valió la pena. Todavía estamos creciendo. Crecimos con cada álbum y nunca fuimos una tendencia. Nunca hemos seguido las tendencias y ninguna tendencia nos ha seguido. Estamos por nuestra cuenta. Hacemos lo que amamos. Hay muchos espectáculos planeados este año que es casi una locura, pero eso es lo que vivimos".



“llevaremos con nosotros el más impresionante espectáculo que jamás hayan visto. Afilen sus cuchillos, ¡Llevaremos nuestro destacamento a sus ciudades, esperamos que nos acompañen y “Raise Your Horns” junto a nosotros hasta la gloria!”.



Los precios serán publicados este martes y las Entradas estarán disponibles a partir del viernes 7 de abril en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda.



PRECIOS DE ENTRADAS:



PRE-VENTA PROMOCIONAL (primeras 100 entradas solo en tiendas)

- General S/119

- VIP S/179



PRE-VENTA 20% de descuento (del 15 al 30 de abril)

- General S/ 127

- VIP S/ 199



PRE-VENTA 10% de descuento (del 01 al 31 de mayo)

- General S/ 143

- VIP S/ 224



PRECIO FULL (Hasta el día del show)

- General S/ 159

- VIP S/ 249



PUNTOS DE VENTA



Desde 07 de abril en:

- Moving Sound: Galerias Brasil Tda 61B - Jesus Maria

- Tienda Xtremo: Galerias Brasil Tda 55B - Jesus Maria

- Rivera Tattoo Art - Cantuarias 140 Tda 12 - Miraflores

- GS tattoo shop - Galerias Polvos del Norte Tda 11B - Independencia

- Crypto Metal Bar - Av. Arequipa 1911 - Lince

- Buho Rock Shop: Galerias Brasil Tda 27A - Jesus Maria



Desde el 15 de abril en:

Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda